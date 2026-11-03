La divisa oficial volvió a subir este martes y marcó máximos nominales en el país. En San Juan cerró a $1.530 para la compra y $1.590 para la venta.

El dólar oficial volvió a subir este martes 3 de noviembre y registró un nuevo máximo histórico nominal en el país. En San Juan, la cotización cerró en $1.530 para la compra y $1.590 para la venta, mientras el mercado paralelo casi no mostró cambios. La suba volvió a colocar al tipo de cambio oficial en el centro de la atención por su impacto en precios, cobertura financiera y expectativas de los operadores.

Referencias nacionales A nivel nacional, el dólar mayorista, que es la referencia utilizada por bancos y grandes empresas para operar entre sí, llegó a $1.551. El Banco Nación vendió la divisa a $1.570, también en un máximo nominal. Con ese movimiento, el oficial quedó por encima del blue, que se mantuvo estable en $1.565.

Dólares financieros Entre las cotizaciones bursátiles, el contado con liquidación (CCL, el mecanismo que surge de comprar y vender bonos o acciones para girar divisas) se ubicó en $1.663,69. El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos, usado para operar dólares dentro del sistema financiero) cerró en $1.571,91. Estas referencias siguen siendo observadas por empresas y ahorristas como alternativas de cobertura frente a la evolución del tipo de cambio oficial.

Reservas y balance del BCRA El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de comprar dólares en el mercado oficial al comienzo de noviembre, después de cerrar octubre con una compra neta de US$1.395 millones, casi el triple que en septiembre. Aun así, las reservas internacionales subieron US$879 millones y volvieron a superar los US$50.000 millones, en parte por el efecto de valuación de los activos. Ese dato es relevante porque determina el margen de intervención de la autoridad monetaria y su capacidad para sostener la estabilidad cambiaria.

Factores a seguir Para las próximas semanas, el mercado seguirá de cerca el ingreso de dólares del campo, de la energía y de financiamientos de empresas y provincias. De esa oferta dependerá que el Banco Central pueda volver a comprar divisas y continuar acumulando reservas. También se observarán la tasa de interés en pesos y la demanda de cobertura cambiaria, en un contexto en el que el mayorista subió sin que el mercado de futuros reflejara todavía un ajuste equivalente.

Contexto externo La jornada también estuvo marcada por las elecciones de medio término en Estados Unidos y por su posible efecto sobre los activos argentinos. Según un análisis de la consultora Outlier, un resultado adverso para el oficialismo estadounidense podría achicarle el margen de acción al secretario del Tesoro, Scott Bessent, con impacto potencial en los mercados locales. El mismo informe indicó que, si los demócratas no logran controlar las dos cámaras del Congreso, el resultado podría dar un alivio a los activos argentinos, por lo que los inversores siguieron de cerca esa definición.