El RIGI acumula anuncios de inversión por más de u$s200.000 millones desde su puesta en marcha, pero el ingreso efectivo de divisas sigue sin un dato público actualizado. La diferencia entre compromisos y desembolsos concretos es hoy el principal punto de seguimiento sobre el régimen.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones está vigente desde octubre de 2024 y otorga beneficios impositivos, además de estabilidad tributaria y jurídica por 30 años, a proyectos de al menos u$s200 millones en sectores estratégicos. La ventana para adherirse vence en julio de 2027, en el marco de una herramienta que el Gobierno presenta como clave para atraer capital privado y sostener la actividad.

Proyectos y montos

Según los datos oficializados por el Ejecutivo en el Boletín Oficial, hay 23 proyectos aprobados por casi u$s50.000 millones. A eso se suman 24 iniciativas en evaluación por cerca de u$s160.000 millones, aunque el dato del dinero efectivamente ingresado no figura en ninguna página oficial. Esa falta de información completa alimenta el debate sobre el verdadero avance del régimen.

Qué se conoce sobre el ingreso efectivo

Las fuentes oficiales consultadas remiten a la página del RIGI, donde aparecen los proyectos aprobados y previsiones de inversión por año y sector. Sin embargo, no hay un registro público consolidado sobre cuánto capital ingresó efectivamente al país. A fines de abril, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, citó ante inversores extranjeros datos del Ministerio de Economía y señaló que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 el ingreso efectivo por RIGI había sido cercano a u$s760 millones netos.

Importaciones como indicador

Ante la falta de una serie oficial abierta sobre desembolsos, analistas y consultoras observan las importaciones vinculadas a los proyectos. EcoGo relevó que esas compras externas sumaron u$s623,9 millones desde comienzos de 2025 y que los últimos tres meses, entre julio y septiembre de 2026, explicaron el 47,2% del total. El economista Federico Bernini señaló que en agosto las importaciones tocaron el máximo de la serie, con casi u$s142 millones, y que en septiembre llegaron a casi u$s107 millones, con el oleoducto VMOS como principal impulsor.

Debate fiscal y próximos hitos

EcoGo calculó que el acumulado de importaciones representa apenas el 2,5% del total de inversiones comprometidas y proyectó que, al cumplirse los primeros dos años desde la aprobación, esa proporción llegaría al 7,8%. La consultora también estimó un costo fiscal de hasta u$s8.500 millones anuales en gasto tributario, mientras que desde el oficialismo rechazan esa lectura y sostienen que sin incentivos no se concretarían proyectos de esta magnitud. En el listado oficial, el sector minero lidera con 12 proyectos, seguido por petróleo y gas con 7, energía eléctrica con 2 y siderurgia e infraestructura con 1 cada uno; el próximo dato a seguir es si las aprobaciones y los desembolsos aceleran antes del cierre de la ventana en julio de 2027.