El licenciado Juan Frencia analizó el estancamiento de la actividad económica, las diferencias entre los sectores productivos y el escenario que se abre de cara al próximo año electoral. También dejó recomendaciones para cuidar los ingresos y planificar las finanzas familiares.

La economía argentina atraviesa un escenario que genera preocupación: aunque la inflación logró desacelerarse considerablemente, la actividad económica no consigue consolidar su recuperación y los salarios todavía no logran recomponer el poder adquisitivo. A esto se suma un dólar que comenzó a mostrar movimientos y un 2027 electoral que podría agregar nuevas tensiones al mercado.

El diagnóstico fue realizado por el licenciado en Economía y magíster en Finanzas Juan Frencia, quien analizó el momento económico del país durante una entrevista en el programa radial conducido por Marisa López.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la posibilidad de que Argentina haya ingresado en una recesión técnica. Según explicó el especialista, el último indicador de actividad económica publicado por el INDEC mostró una mejora del 1,1% correspondiente a septiembre, pero al analizar el comportamiento del tercer trimestre aparecen dos períodos consecutivos de caída de la actividad.

«Más allá de ese tecnicismo que por ahí usamos los economistas, lo que preocupa es que desde febrero la economía no logra crecer. Tenemos algunos meses positivos, otros negativos, pero cuando lo ves de punta a punta, la economía está estancada», explicó Frencia.





Una economía que crece en algunos sectores y cae en otros

Para el economista, uno de los principales problemas del escenario actual es la diferencia entre las actividades que consiguen crecer y aquellas que todavía atraviesan dificultades.

Entre los sectores que muestran mayor dinamismo mencionó al petróleo, la minería, la pesca y el agro. En el caso de San Juan, destacó el movimiento que comienza a generar la actividad minera y la llegada de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En contrapartida, señaló que la industria, el comercio y la construcción continúan golpeados. Se trata, además, de actividades que tienen una importante capacidad de generar puestos de trabajo.

«No solo que la economía hoy está en un estancamiento, sino que hay sectores que están cayendo y ni siquiera están estancados. En la balanza queda una economía que no termina de crecer», sostuvo.





Por qué la baja de la inflación no alcanza

Otro de los aspectos que analizó Frencia fue la diferencia entre la desaceleración inflacionaria y la recuperación económica de las familias.

El especialista reconoció que pasar de registros mensuales del 7% u 8% a niveles cercanos al 2% representa un avance importante. Sin embargo, advirtió que ese resultado todavía no se traduce en una mejora suficiente de los ingresos.

«Cuando empezamos a tener una inflación más moderada, la gente empieza a ver si se recuperan los salarios y si hay más empleo. Y son dos factores que no se estarían dando en este último año», explicó.

También señaló que los sectores que actualmente impulsan la actividad económica son principalmente intensivos en capital, mientras que las actividades que más empleo generan, como la construcción, la industria y el comercio, atraviesan mayores dificultades.





El dólar y las expectativas para 2027

La cercanía de un nuevo año electoral también aparece como un factor de preocupación. Para Frencia, la incertidumbre suele modificar el comportamiento de los ahorristas argentinos, que tradicionalmente buscan refugio en el dólar cuando se aproximan las elecciones.

«El argentino tiene esa conducta. Entrando a un año electoral y con tanta incertidumbre en el terreno económico, la gente prefiere estar más en dólares que en otras monedas», explicó.

En ese sentido, consideró que el Gobierno tendrá el desafío de responder a una mayor demanda de divisas durante 2027.

A ese escenario se suma la dificultad para conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Según el economista, el nivel del riesgo país y las tasas que debería afrontar Argentina hacen poco conveniente salir a buscar deuda en esas condiciones.

Por eso, advirtió que el próximo año el Gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda recurriendo principalmente a las reservas del Banco Central y a los ingresos que genere el superávit comercial.

Qué debería hacer una familia para cuidar su dinero

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista llegó cuando Marisa López le preguntó qué recomendaciones podía darle a una persona común que intenta organizar sus finanzas en un contexto económico complejo.

Frenzi sostuvo que 2027 será un año para actuar con mayor prudencia, evitar decisiones apresuradas y prestar atención al destino de los ahorros.

«Es un año para ser más precavido, para ser más cauto con el dinero», recomendó.

También explicó que dejar los pesos inmovilizados puede significar una pérdida de valor y que existen instrumentos conservadores de inversión que permiten obtener rendimientos, aunque siempre es necesario evaluar los riesgos y las necesidades de cada persona.

Educación financiera: aprender a administrar desde chicos

El economista también puso el foco en la importancia de incorporar conocimientos financieros desde la etapa escolar.

Consideró que contar con herramientas para administrar el dinero, comprender los créditos y planificar inversiones puede marcar una diferencia importante en la vida adulta y en el desarrollo de cualquier emprendimiento.

«Todos necesitamos herramientas financieras. En algún momento voy a tener que ir al banco a tomar un préstamo para comprar un auto, una casa o para emprender», explicó.

Para Frencia, la educación financiera debería convertirse en una herramienta accesible desde edades tempranas y no quedar limitada a quienes trabajan en el ámbito económico.

El consejo para quienes reciben una suma importante de dinero

Hacia el final de la entrevista apareció una pregunta diferente, pero muy vinculada con la realidad cotidiana: qué hacer cuando una persona recibe de manera inesperada una suma importante de dinero, por ejemplo, al ganar un premio de lotería.

La respuesta del economista fue contundente: antes de pensar en grandes inversiones, priorizar la vivienda propia.

«Soy partidario de que tener un techo, tener tu propia casa o departamento, te da una tranquilidad», afirmó.

Incluso explicó que resolver la cuestión habitacional permite después afrontar otras inversiones con mayor tranquilidad, porque existe una base patrimonial que brinda seguridad.

Finalmente, Frencia destacó la importancia de realizar balances económicos personales y establecer objetivos para el año siguiente.

Según explicó, no siempre lo más importante es cuánto rendimiento se obtiene de una inversión, sino cuánto dinero se puede ahorrar de manera constante.

«El capital no se arma solamente con intereses. Se arma con aportes que uno puede ir haciendo en la medida que tiene un excedente en su sueldo», concluyó.

En un escenario de incertidumbre económica, su mensaje apunta a una cuestión sencilla pero fundamental: organizar las finanzas, establecer objetivos y aprender a administrar el dinero también son herramientas para atravesar los tiempos difíciles.