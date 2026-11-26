Los comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar facturaron $1.220.644,9 millones en el tercer trimestre de 2026, pero registraron una caída interanual del 5,2%, según el informe difundido por el Indec. En el acumulado de enero a septiembre, el retroceso fue del 1,1%. El dato es relevante porque combina menor nivel de ventas, reducción de empleo y cierre de locales en un segmento vinculado al consumo durable.

Caída por categorías El relevamiento mostró bajas en varias líneas de productos de alta rotación. Los equipos de audio encabezaron los retrocesos, con una contracción del 39,5%, seguidos por las consolas de videojuegos y accesorios, que disminuyeron 33,2%. Entre julio y septiembre se comercializaron 44.116 computadoras, un 32,6% menos que en igual período de 2025, mientras que los televisores LED, Smart TV y LCD sumaron 297.838 unidades, con una baja del 25,8%.

Las ventas de teléfonos celulares llegaron a 329.088 unidades y cayeron 20,1% interanual. También retrocedieron las heladeras, con 136.793 unidades y una baja del 17,4%; los equipos de aire acondicionado, con una merma del 14,2%; los lavarropas, con un descenso del 9,4%; y los pequeños electrodomésticos, con una caída del 7,4%. En sentido contrario, aumentaron las ventas de secarropas y lavavajillas, 9,2%, y de calefactores, estufas eléctricas y caloventores, 10%.

Facturación por rubro Los televisores, equipos de video y fotografía concentraron el 15,5% de la facturación sectorial, con $189.623,8 millones, aunque ese monto fue 8,9% inferior al de un año atrás. Las cocinas, hornos, calefactores, calefones y termotanques aportaron el 14,3% de los ingresos, con $174.841,4 millones y una suba interanual del 11,1%. También crecieron los ingresos por lavarropas, secarropas y lavavajillas, que alcanzaron $155.053,4 millones, con un alza del 5%.

La telefonía facturó $139.448,4 millones, con un incremento del 4,5%, mientras que las heladeras y freezers sumaron $138.727,1 millones, con una baja del 2,5%. Entre los rubros con mayores caídas también figuraron los equipos de audio, radios y similares, con una merma del 23,7%; los artículos de cuidado personal, con una baja del 18,7%; y otros electrodomésticos y artículos para el hogar, con una disminución del 19,8%.

Medios de pago y empleo La tarjeta de crédito concentró el 58,2% de las ventas a precios corrientes y totalizó $710.258,6 millones, con una variación interanual positiva del 0,3%. El efectivo representó el 12,2% de las operaciones y las tarjetas de débito, el 10,8%; en ambos casos, los montos facturados retrocedieron 11,5% y 15,8%, respectivamente. Por canal, el salón presencial explicó el 83,9% de la facturación, con $1.023.913,7 millones y una caída del 2,6%, mientras que las ventas online representaron el 16,1% y sumaron $196.731,3 millones, un 16,7% menos que un año antes.

En septiembre, el sector contaba con 23.215 empleados, un 11,3% menos que en el mismo mes de 2025. La reducción fue más pronunciada entre vendedores, cajeros, administrativos y otros trabajadores, cuya cantidad cayó 12,4%, mientras que el personal jerárquico bajó 4,4%. El relevamiento también registró 2.898 establecimientos, una baja del 8,3% interanual, lo que deja como variable a seguir la evolución del consumo y del empleo comercial en los próximos meses.