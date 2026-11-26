La actividad industrial registró en octubre una caída interanual del 4,3% y profundizó su retroceso acumulado en los primeros diez meses de 2026, que llegó al 1,7% respecto del mismo período del año pasado. El dato surge del relevamiento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que marcó así el cuarto mes consecutivo de contracción interanual. El comportamiento importa porque confirma que la recuperación del sector todavía no logra consolidarse, aun con mejoras puntuales en algunas ramas.

Según el informe, la medición desestacionalizada —es decir, depurada de variaciones estacionales para comparar períodos equivalentes— mostró una mejora mensual del 0,2% frente a septiembre, después de cinco meses seguidos con resultados negativos. En cambio, la serie con estacionalidad registró una baja mensual del 1,6%, lo que refleja que el entramado industrial sigue sin revertir la tendencia general. La diferencia entre ambas mediciones muestra que los movimientos de corto plazo no alcanzan, por ahora, para cambiar el cuadro de fondo.

Ramas con mejor desempeño

El desempeño sectorial volvió a mostrar diferencias marcadas. La refinación de petróleo y las industrias metálicas básicas consiguieron expandirse, mientras que la producción automotriz y los insumos vinculados con la construcción quedaron entre las actividades más afectadas. En el acumulado entre enero y octubre, la refinación de petróleo lideró el crecimiento industrial con una expansión del 7,2% interanual, y alcanzó el nivel más alto de volumen procesado desde 2008, de acuerdo con FIEL. En octubre, además, retomó el crecimiento tras la finalización de la parada técnica programada por YPF en el Complejo Industrial La Plata.

También se ubicaron en terreno positivo las industrias metálicas básicas, con una mejora acumulada del 3,9%; alimentos y bebidas, con el 2%; y papel y celulosa, con un avance del 1,5%. Estos resultados, sin embargo, no alcanzaron para compensar el deterioro de otras ramas de mayor peso en la estructura manufacturera. El dato es relevante para empresas proveedoras, contratistas y cadenas asociadas a la industria, porque anticipa un escenario de demanda todavía heterogéneo.

Caídas más marcadas

En el otro extremo, la industria automotriz registró el peor desempeño entre las ramas relevadas, con una contracción acumulada del 16,7% en los primeros diez meses del año. FIEL atribuyó esa baja a la menor fabricación de automóviles particulares y camionetas pick-up, en un contexto de retroceso de las exportaciones y de las ventas al mercado interno. El reporte también señaló el avance de los vehículos importados extrazona, híbridos y eléctricos en los patentamientos, mientras las terminales comenzaron a anunciar inversiones para incorporar nuevos modelos electrificados.

Entre esas iniciativas, el informe destacó el proyecto de Toyota para ampliar su planta de Zárate, aprobado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En paralelo, la producción de minerales no metálicos acumuló una caída del 6,3%, afectada por la menor actividad en insumos para la construcción y por la baja de los despachos de cemento, tanto a granel como en bolsa. Los insumos químicos y plásticos retrocedieron 1,6% en el acumulado anual, con incidencia negativa de la paralización de la producción de negro de humo, caucho y neumáticos, aunque con compensaciones parciales por una mayor elaboración de agroquímicos y jabones.

El informe de FIEL deja como dato central que la industria cerró octubre con señales mixtas, pero todavía en terreno contractivo. La evolución de los próximos meses dependerá de si las ramas con mejora sostienen su recuperación y de si sectores como automotriz, construcción e insumos químicos logran revertir la caída acumulada. Por ahora, el registro más firme es que el sector completó cuatro meses consecutivos de baja interanual y sigue sin recuperar el nivel de actividad del año pasado.