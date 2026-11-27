La firma concentrará la producción en la capital riojana e importará los botines que hacía en Chamical. La Secretaría de Trabajo confirmó que las desvinculaciones tendrán indemnización.

La empresa alemana Puma, dedicada a la indumentaria y el calzado deportivo, cerró su planta de Chamical, en la provincia de La Rioja, y desvinculó a los 50 trabajadores que tenía el establecimiento. La medida implica la concentración de la actividad en la planta que la compañía posee en el Parque Industrial de la capital riojana. Además, la producción de botines deportivos que se realizaba en esa unidad pasará a importarse.

Condiciones de salida La confirmación oficial fue dada por Myriam Espinosa, titular de la Secretaría de Trabajo de La Rioja, quien indicó que las desvinculaciones se realizarán “dentro de las normas vigentes” y con una indemnización de hasta 120%. La funcionaria señaló que no se trató de una decisión repentina y recordó que Puma es una de las firmas más antiguas del parque industrial. También mencionó que la empresa ya había ajustado su plantilla y reordenado tareas en función del nuevo escenario económico.

Argumento empresarial Según la compañía, el cierre responde a un proceso de “consolidación productiva”. En un comunicado, Puma sostuvo: “Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado. Este se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo permanente con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades correspondientes”. La empresa no informó en ese texto plazos adicionales ni precisiones sobre la continuidad operativa del resto de sus actividades en la provincia.

Antecedentes y efecto productivo La planta de Chamical tenía a su cargo la fabricación de botines deportivos, una línea que ahora será abastecida mediante importaciones. El cierre se inscribe en una reconfiguración de la estructura productiva de la compañía en La Rioja, con mayor concentración en la capital provincial. Para el mercado laboral local, la decisión supone la pérdida de 50 puestos de trabajo en una localidad del interior provincial con actividad industrial limitada.

Próximos pasos Con la comunicación de la empresa y la intervención de la Secretaría de Trabajo, el proceso queda ahora sujeto a la aplicación de la legislación laboral vigente y a la instrumentación de las indemnizaciones informadas. No se difundieron, por el momento, nuevas medidas oficiales sobre asistencia a los trabajadores afectados ni sobre eventuales instancias de negociación adicionales.