Este viernes 27 de noviembre, el tipo de cambio mostró brechas entre el mercado formal y el informal. Los valores inciden en consumidores y ahorristas.

Este viernes 27 de noviembre, el dólar oficial registró un precio de compra de 1.575 pesos y de venta de 1.625 pesos. Se trata del valor más bajo entre las modalidades informadas y es el tipo de cambio utilizado principalmente en el mercado formal. Para consumidores, ahorristas y empresas, esa referencia ordena operaciones comerciales y financieras que se cursan por canales regulados.

En paralelo, el dólar blue, que se opera en el mercado informal, cotizó a 1.690 pesos para la compra y 1.710 pesos para la venta. La diferencia con el oficial refleja la segmentación del mercado cambiario y la persistencia de una brecha entre ambos precios. Esa distancia suele ser relevante para quienes buscan cobertura en moneda extranjera fuera del circuito bancario.

La nota original no incorpora variaciones respecto de jornadas previas ni atribuye los valores a una entidad específica. Por esa razón, la información disponible se limita a la cotización de este 27 de noviembre y a la distinción entre el mercado formal y el informal. En ese marco, el dato central es el nivel de referencia que exhiben ambas plazas en la misma fecha.

La evolución de estas cotizaciones resulta importante porque impacta en decisiones de consumo, ahorro y formación de precios. También condiciona la operatoria de empresas que compran insumos o pagan obligaciones vinculadas al dólar. El seguimiento de la brecha entre ambas referencias permite evaluar si el mercado mantiene o amplía la diferencia observada en esta jornada.

Con los valores informados para este viernes 27 de noviembre, el dato a seguir es la continuidad o modificación de esas cotizaciones en las próximas ruedas. Cualquier cambio en el precio de compra o de venta alterará la referencia para transacciones formales e informales.