Las consultoras privadas proyectan que el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre volvería a ubicarse por debajo del 2%, con estimaciones que rondan el 1,8%. La previsión llega después de que en octubre la inflación superara ese umbral por primera vez desde julio. El dato importa porque marca una desaceleración respecto del registro previo, aunque todavía no hay cierre oficial del mes.

La inflación semanal de alimentos de LCG fue del 0,1% en la cuarta semana del mes, el menor aumento desde la caída registrada en la última semana de octubre. Según ese relevamiento, las verduras bajaron 2,5% y compensaron parcialmente la suba de las bebidas. En el Gran Buenos Aires, Camilo Tiscornia, economista de C&T Consultores, sostuvo ante Ámbito que la inflación está “bastante tranquila” y consideró que podría cerrar por debajo del 2% por el efecto del Cyber Monday y por la baja estacional de frutas y verduras.

Rubros con mayor incidencia En el relevamiento de la tercera semana, PxQ registró las mayores incidencias positivas en Restaurantes y hoteles, Salud y Equipamiento y mantenimiento del hogar. En Restaurantes y hoteles, el almuerzo consumido fuera del hogar subió 1,3%, los hoteles 1,5% y las comidas preparadas para llevar 0,5%. En Salud, los servicios médicos para pacientes externos avanzaron 2%, mientras que los antihistamínicos subieron 0,8% y los analgésicos 0,4%.

En Equipamiento y mantenimiento del hogar, los acondicionadores y suavizantes para ropa aumentaron 2%, los limpiadores y desengrasantes 1,5% y los detergentes y jabones para ropa 0,7%. En cambio, en Alimentos y bebidas no alcohólicas el comportamiento fue prácticamente estable, con una variación negativa del 0,02%. Dentro de ese rubro, la banana subió 5,4%, las frutas cítricas 4% y las papas y otros tubérculos 1,8%; en sentido contrario, la cebolla y el ajo cayeron 8,9% y el tomate redondo retrocedió 2,8%.

Carne y regulados El desempeño de la carne mostró diferencias entre el mercado mayorista y la góndola. En el mercado mayorista, los precios cayeron 3,8% y acumularon un retroceso del 0,5% en las últimas cuatro semanas; en góndola, en cambio, subieron 0,11%, en línea con el 0,12% de la semana previa. Desde EcoGo señalaron que “la baja mayorista aún no llega al mostrador”, y precisaron que los regulados quedaron en 0,0% por segunda semana, porque los ajustes de tarifas entraron en la primera semana del mes.

La estimación mensual de PxQ ubica la inflación de noviembre en 1,8%, lo que implicaría una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a octubre. EcoGo prevé un nivel idéntico y LCG la ubica entre 1,7% y 1,8%, mientras que Equilibra informó un 2,1% hasta la tercera semana y aún resta conocer el dato de la cuarta, que cierra este viernes. En la comparación interanual, PxQ proyecta un descenso del 33,1% de octubre al 32,3% para noviembre, con una variable a seguir en diciembre: la mayor presión estacional por las fiestas de fin de año.