La Cámara de Diputados rechazó el capítulo II del proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el oficialismo y aprobó una propuesta alternativa que fija en 11 billones de pesos el crédito para las universidades. La votación terminó con 121 votos positivos y 130 negativos para la propuesta oficialista, mientras que el texto opositor reunió 136 apoyos, 111 rechazos y 4 abstenciones. El resultado dejó sin efecto la redacción que había presentado La Libertad Avanza para el financiamiento del sistema universitario.

El texto oficialista había sido anunciado por Bertie Benegas Lynch, titular del bloque oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Según expuso, el nuevo artículo 12 destinaba 7,3 billones de pesos para las universidades y preveía una adecuación de créditos presupuestarios para cumplir fallos judiciales originados en demandas promovidas por universidades, con financiamiento a cargo de la Jurisdicción 91, obligaciones a cargo del Tesoro, programa 99, hasta un máximo de 1,5 billones de pesos. En esa redacción se aclaraba que las erogaciones no podían alterar el equilibrio fiscal.

La propuesta opositora fue presentada por Mariela Coletta, diputada radical de Provincias Unidas, y estableció: “Fíjese como crédito la suma de 11 billones”. De ese total, 9,7 billones se asignan a personal y funcionamiento de las universidades, y 1,7 billón a programas a distribuir entre todas las casas de estudio. Además, los salarios se actualizan con las paritarias y el gasto de funcionamiento se ajusta según el IPC, es decir, el Índice de Precios al Consumidor.

Capítulo sobre ciencia La misma sesión dejó otro revés para el oficialismo en el capítulo IV, que fue reemplazado por una propuesta opositora. Ese texto asigna el equivalente al 0,35% del valor total CIF de las importaciones, una referencia que toma el costo, seguro y flete de las mercaderías importadas. La distribución prevista es de 0,20% para el CONICET, 0,05% para el INTA, 0,05% para el SENASA y 0,05% para el INTI. Los fondos se detraen de gravámenes, derechos y tasas recaudados por la Dirección General de Aduanas, con depósito directo en el Banco de la Nación Argentina a la orden de los organismos mencionados.

Antes de esas definiciones, la diputada Silvana Giudici advirtió que la propuesta opositora “rompe el equilibrio fiscal” y cuestionó que incorporara materias ajenas al presupuesto, como paritarias y cuestiones de las provincias. En paralelo, el oficialismo había impulsado otras modificaciones, entre ellas fondos para obras en zonas de frontera, un relevamiento de puentes internacionales y pasos fronterizos durante 2027 y una partida de 50 mil millones de pesos para financiar ese trabajo. También se anunció un aumento de 500 millones de pesos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que pasaría de 24.668 millones a 25.168 millones.

Lo que sigue El debate presupuestario continuó con aprobaciones parciales en otros capítulos del proyecto. El capítulo III fue aprobado con 140 votos a favor y 109 en contra; el V, con 152 a favor y 96 en contra; y los capítulos VI, VIII, XII y XIII, junto con los títulos II y III, quedaron aprobados a mano alzada. En tanto, el VII reunió 140 votos afirmativos y 110 negativos; el IX, 133 a 115; el X, 141 a 107; y el XI, 140 votos positivos, 106 en contra y 4 abstenciones. Las definiciones sobre universidades y ciencia quedaron así incorporadas al trámite legislativo del Presupuesto 2027, a la espera de las instancias que resten en el Congreso.