Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Con apoyo de aliados, el oficialismo consiguió este martes en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2027, que sería tratado en el recinto el miércoles 25 de noviembre. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, confirmó que se reunieron 27 firmas sobre los 49 integrantes del cuerpo. La definición habilita el avance parlamentario de la iniciativa en un contexto de discusión sobre las proyecciones macroeconómicas y la asignación de recursos para el próximo ejercicio.

Apoyos y disidencias

De las 27 rúbricas del despacho de mayoría, 20 correspondieron a legisladores de La Libertad Avanza y siete a fuerzas aliadas, aunque cinco de ellas quedaron asentadas con disidencias parciales. Entre quienes acompañaron figuran Daiana Fernández Molero y Fernando De Andreis del PRO, Pamela Verasay de la UCR, Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo de San Juan, Sebastián Nóblega de Elijo Catamarca, Elia Fernández de Independencia de Tucumán y Eduardo Falcone del MID. No firmaron con el oficialismo los dos integrantes de Provincias Unidas, la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Jorge Rizzotti, ni Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal. En paralelo, los 18 diputados de Unión por la Patria presentaron su propio dictamen de minoría.

Cambios en el texto

Antes de la firma, Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza, señaló que el dictamen eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad. La legisladora vinculó esa modificación con la media sanción de la ley de Fortalecimiento en Discapacidad y sostuvo que era necesario suprimir los artículos 36 al 41 del texto original para mantener coherencia entre ambas normas. Según dijo, el oficialismo había comprometido desde el inicio que esa corrección se concretaría con la firma del presupuesto.

Cuestionamientos opositores

Antes de Rodríguez Machado, Julia Strada, diputada de Unión por la Patria, cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante el debate. La economista planteó que sin esas presencias resulta difícil para los legisladores conocer la proyección de deuda y de financiamiento externo. También apuntó a las “proyecciones fallidas” del presupuesto anterior y a las “inconsistencias” del programa económico y financiero del proyecto para 2027.

Variables fiscales y macroeconómicas

El proyecto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos consolidados por $219,3 billones, con incrementos de 25,3% y 26,2%, respectivamente, sobre la base de comparación utilizada por el Gobierno. En materia macroeconómica, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728. Además, proyecta que las partidas para servicios sociales ascenderán a $150.913.491,9 millones y que el servicio de la deuda pública demandará $18.609.176,1 millones.

La iniciativa también contempla un crecimiento del consumo privado del 3,4% y del consumo público del 0,6% durante 2027. En el debate, Julia Strada contrastó la previsión oficial de crecimiento del 4% con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipa una expansión apenas por encima de dos puntos. Con el dictamen ya emitido, el foco pasa ahora al tratamiento en el recinto y a la negociación política previa a la sesión prevista para el 25 de noviembre.