A la hora de invertir Plazos Fijos Uva, una gran opción

En lo que va de 2026, el plazo fijo UVA se ubica como la única alternativa clásica que supera a la inflación, de acuerdo con el relevamiento de rendimientos citado en la nota. La comparación incluye instrumentos conservadores y activos de cobertura, en un contexto de volatilidad financiera local e internacional. Para un capital inicial de $1 millón, la colocación ajustada por UVA acumula $1.260.567 a fines de septiembre.

En el detalle mensual, Bitcoin fue la inversión que más subió en septiembre, con un alza de 7,6% en pesos, tras superar los u$s84.000. El segundo lugar del mes fue para el plazo fijo UVA, con una ganancia de 2%, mientras que el plazo fijo tradicional ofreció hasta 1,7% en 30 días en las mejores propuestas de bancos líderes, equivalente a una tasa nominal anual de 21%. Según proyecciones de economistas privados, como C&T Asesores, la inflación de ese mes se habría ubicado en torno al 1,9%.

Rendimiento mensual En el mismo período, el dólar en sus distintas versiones avanzó alrededor de 0,5%, por debajo de la inflación y de la tasa en pesos de un plazo fijo. En el extremo opuesto, el índice accionario Merval del BYMA retrocedió 7% en el mes, con bajas de hasta 17% en compañías financieras. También cayó el oro, que perdió 6% en pesos durante septiembre. El analista de Rava Bursátil, Milo Farro, atribuyó esa diferencia de desempeño a una mayor prima de incertidumbre local, en un escenario marcado por datos de actividad, confianza en el Gobierno y expectativas electorales.

Factores de fondo El director de AMF Economía, Andrés Méndez, señaló a iProfesional que el mes estuvo condicionado por la demanda de cobertura cambiaria, la menor compra de dólares del Banco Central para sumar reservas, la estacionalidad baja de liquidación del campo y la suba de tasas de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Ese cuadro llevó al riesgo país a su máximo del año, con 640 puntos básicos, según el dato consignado en la nota. Méndez también recordó que un inversor que compró Bitcoin a inicios de 2026 había perdido 33,3% nominal hasta el cierre del primer semestre.

Perspectivas Para los próximos meses, el mercado espera un escenario similar al de las últimas semanas, con tasas altas en el exterior y presión sobre los flujos hacia emergentes. La nota cita que los bonos del Tesoro de Estados Unidos llegaron a rendir 6% anual, un nivel que desincentiva el ingreso a activos de países emergentes, al menos hasta las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. En el plano local, las estimaciones para octubre ubican la inflación en torno al 1,7% y prevén que el dólar siga contenido por el Banco Central. En el acumulado del año, el plazo fijo tradicional figura segundo, con $1.186.238 para un depósito de $1 millón, mientras que el Merval y Bitcoin aparecen entre las colocaciones que más perdieron valor desde enero.