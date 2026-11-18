Las tasas de hasta 24% anual dejan diferencias de más de $6.500 entre bancos por una colocación a 30 días. El BCRA informó un promedio de 20,03% para personas humanas.

Un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días puede devolver entre $1.013.150,68 y $1.019.726,03 al vencimiento, según la tasa que ofrezca cada banco. Las entidades que pagan 24% anual encabezan el rendimiento, aunque el resultado final también depende de las condiciones para clientes y no clientes.

El cálculo toma como referencia una tasa nominal anual (TNA), es decir, el porcentaje de interés aplicado sobre el capital en un año. Bajo esa modalidad, los intereses se acreditan recién al cumplirse el plazo pactado y, para una misma colocación, la diferencia entre alternativas supera los $6.500.

Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba Compañía Financiera informan una tasa de 24%. Con ese rendimiento, una colocación de $1.000.000 genera intereses de $19.726,03 en 30 días y el depósito llega a $1.019.726,03.

Crédito Regional Compañía Financiera también figura con 24% como tasa máxima informada, mientras que Banco Mariva ofrece 23,5% y deja un total de $1.019.315,07. Más abajo aparecen Banco del Sol y Banco Voii, ambos con 23%, con un monto final de $1.018.904,11 al mes.

En el otro extremo, Banco Patagonia ofrece 16% y devuelve $1.013.150,68 por la misma inversión. La diferencia frente a las tasas de 24% llega a $6.575,35 en los mismos 30 días, un dato relevante al momento de evaluar dónde inmovilizar los ahorros.

El Banco Central (BCRA) informó que la tasa promedio para depósitos de personas humanas a 30 días cerró en 20,03% el 16 de noviembre, mientras que el promedio general en pesos fue de 22,50%. Las ofertas de 24% quedan por encima de ese nivel, aunque las entidades pueden fijar condiciones distintas según el monto, el canal de constitución y si el ahorrista ya es cliente.

Ese promedio llegó a 28,86% en noviembre de 2025 y bajó hasta 18,52% en junio de este año, para luego moverse en un rango más acotado y rondar el 20% durante octubre y noviembre. Antes de constituir un plazo fijo, conviene verificar la tasa vigente en la web o la aplicación de cada banco, porque puede modificarse de un día para el otro y algunas ofertas para no clientes exigen completar el alta digital.