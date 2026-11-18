El ministro de Economía negó una suba extrema del dólar para 2027. Sostuvo que hoy hay más divisas y que eso reducirá la presión cambiaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó los pronósticos que ubican al dólar en $3.000 o $4.000 durante 2027, año de las próximas elecciones presidenciales. Sostuvo que la situación económica actual es distinta a la de otros ciclos electorales y que no se repetirá una disparada de la moneda.

Caputo formuló esas declaraciones en el encuentro empresarial Somos Pymes, realizado en La Rural, en Buenos Aires. Allí defendió el programa económico del Gobierno y pidió modificar la percepción sobre la evolución del tipo de cambio.