El Gobierno nacional informó que las cuentas públicas cerraron octubre con un superávit financiero de $1.578.627 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, precisó que el resultado surge después de pagar los intereses de la deuda pública. El dato confirma la continuidad del ajuste fiscal aplicado por la administración nacional desde el año pasado.

Caputo detalló que el superávit primario, es decir, el resultado antes del pago de intereses, fue de $1.931.156 millones. A ese monto se le descontaron $352.530 millones por intereses de deuda, lo que dejó el resultado financiero final en $1.578.627 millones. Según el ministro, en los primeros 10 meses del año el Sector Público Nacional (SPN) acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del PBI.

El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a sostener un superávit primario del 1,4% del PBI durante este año. Caputo advirtió además que en diciembre se espera un déficit, por el incremento estacional del gasto público asociado al pago del medio aguinaldo. El ministro sostuvo que el dato de octubre es consistente con el resultado previsto para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027.

Ingresos y gasto corriente Los ingresos totales del SPN alcanzaron en octubre los $15.725.627 millones, con una suba interanual del 31,2%. En el mismo período, los gastos primarios llegaron a $13.794.471 millones, con un incremento del 23,6% frente al mismo mes del año anterior. Dentro del gasto, las prestaciones sociales sumaron $8.947.229 millones y registraron una suba del 29,8%. Las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria mostraron los mayores aumentos, con una variación del 36%.

Obra pública y subsidios Los gastos de funcionamiento del Estado nacional fueron de $2.366.284 millones, con un alza interanual del 24%. Las transferencias corrientes, que incluyen ayudas y aportes a distintos destinos, totalizaron $4.396.563,3 millones, con una suba del 24,7%. Los subsidios económicos llegaron a $1.159.650 millones; de ese total, $903.994 millones correspondieron a energía y $255.656 millones a transporte. El gasto de capital, que incluye las obras públicas, se ubicó en $307.459 millones, con subas en obras de infraestructura eléctrica del 159,8% y en obras hídricas del 38,4%.

La evolución de esos rubros será relevante para seguir la ejecución fiscal de fin de año, en particular por el comportamiento del gasto de diciembre y por la comparación con la meta comprometida ante el FMI. También quedará bajo seguimiento la incidencia de las prestaciones sociales, los subsidios y la obra pública en el cierre anual de las cuentas del Sector Público Nacional.