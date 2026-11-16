El mercado de la carne vacuna en Argentina atraviesa una reconfiguración marcada por el aumento de las exportaciones y la menor disponibilidad para el consumo interno. Esa combinación empuja los precios al alza y prolonga la caída de las ventas locales que se viene observando en los últimos años. Según la proyección citada por el sector, si la tendencia se mantiene, 2027 podría cerrar con el nivel más bajo de consumo de carne vacuna en más de 100 años.

De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo promedio de los últimos 12 meses cayó a 44,5 kilos por habitante. La entidad señaló que eso implica una contracción interanual del 11,2% y una merma de 5,6 kilos por persona respecto de octubre de 2025. Si la tendencia se sostuviera en los dos últimos meses del año, sería el peor registro desde al menos 1914.

Faena en retroceso

En octubre de 2026 se faenaron 1,064 millones de cabezas en 346 establecimientos habilitados, según CICCRA. La cifra representó una mejora de 1,7% frente a septiembre, pero fue 11,6% inferior a la de octubre de 2025. El informe indicó además que fue el octubre con menor cantidad de animales faenados desde 2016, mientras que en el acumulado anual la actividad cayó 10,2% contra el mismo período del año anterior.

El informe de CICCRA atribuyó esa dinámica a la escasez de hacienda en condiciones de ser enviada a faena, derivada de la caída de existencias provocada por la adversidad climática de los últimos años. Consultado por Ámbito, el presidente de la cámara empresaria, Miguel Schiariti, sostuvo que a la sequía de 2022 se sumaron las inundaciones de 2025 y 2026. Según dijo, “esto hizo que en esos tres años perdiéramos el 6% del stock”.

Más ventas externas

Pese a esa menor oferta, las exportaciones de carne vacuna crecieron 6,9% hasta octubre y alcanzaron las 767.000 toneladas en el acumulado de enero a octubre. CICCRA explicó que el aumento se apoyó en mayor medida en las ventas a EEUU, en el marco de la ampliación del cupo con acceso preferencial concedido por el gobierno de ese país a la Argentina a fines de 2025. Schiariti agregó que el precio internacional de la carne subió 27% interanual, lo que fortaleció la colocación externa y compitió con el mercado interno.

En ese mismo período, el mercado interno absorbió el 68,9% de la carne producida, una caída de 3,9 puntos porcentuales frente a igual lapso de 2025. El 31,1% restante se exportó, por encima del rango histórico habitual, que según Schiariti se ubica entre el 20% y el 25%. El informe también indicó que el envío al mercado interno se contrajo 11,5% anual y que el precio promedio de la carne subió 44,6% interanual, frente a una inflación general de 33% medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre.

Precios y próximos meses

Schiariti señaló que, hacia fin de año, la oferta no mostraría una mejora relevante porque se esperan nuevas lluvias que podrían volver a interferir en la disponibilidad para el mercado interno. También describió dificultades financieras en la cadena comercial: “Los matarifes y los frigoríficos de consumo están vendiendo, pero con financiamiento. Y cuando van a cobrar la plata de esas vacas, no está”. En ese contexto, la variable a seguir será si la recuperación de la hacienda logra revertir la caída de la faena o si la presión exportadora mantiene restringida la oferta local.