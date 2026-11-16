La cantidad de empresas empleadoras del sector privado cayó a 475.685 en agosto, una baja de 14.241 firmas frente al mismo mes del año anterior. Según un informe de Politikon Chaco, elaborado con estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 el retroceso fue de 6,3%, equivalente a la desaparición de 32.163 empresas en todo el país. El dato es relevante porque mide la evolución del universo de empleadores formales y permite dimensionar el deterioro por provincias y por actividad.

Caídas provinciales El relevamiento indica que solo una de las 24 jurisdicciones logró aumentar la cantidad de empleadores privados en ese período. La mayor baja interanual se registró en La Rioja, con una contracción de 13,1%, seguida por Tierra del Fuego (-8,5%), Misiones (-7,8%), Santa Cruz (-6,8%) y Catamarca (-5,7%). También quedaron por encima del promedio nacional Formosa (-5,4%), Chubut (-5,3%), Corrientes (-4,9%), Chaco (-4,7%), San Luis (-4,4%), Córdoba (-4,3%) y Jujuy (-4,3%). En la comparación contra noviembre de 2023, ocho provincias acumulan bajas de dos dígitos.

La única excepción En contraste con la tendencia general, Neuquén fue la única jurisdicción que amplió su cantidad de empresas empleadoras. La provincia registró una mejora interanual de 0,1%, equivalente a 10 firmas más, y acumuló un crecimiento de 1,9% desde noviembre de 2023, con 169 empresas adicionales. El informe ubica además a Tucumán y a la Ciudad de Buenos Aires entre los distritos con desempeños relativamente menos negativos, con bajas interanuales de 1,6% y 1,2%, respectivamente.

Los distritos con más bajas absolutas Más allá de los porcentajes, el impacto en cantidad de firmas se concentró en las principales economías provinciales. La provincia de Buenos Aires perdió 4.651 empresas en la comparación interanual, seguida por Córdoba, con 2.084 empleadores menos, y la Ciudad de Buenos Aires, con una reducción de 1.436. También registraron retrocesos Santa Fe (-1.306), Mendoza (-838) y Misiones (-713). Si la referencia es noviembre de 2023, la provincia de Buenos Aires acumula una pérdida de 8.965 empresas, Córdoba suma 5.038 cierres, Santa Fe registra 3.309 y CABA, otras 3.260 firmas menos.

Actividades más afectadas El deterioro también fue desigual según la rama de actividad. El sector más golpeado fue el comercio, que perdió 5.987 empleadores privados, equivalente a una baja del 4,1%. Detrás aparecieron los servicios de transporte y almacenamiento, con 2.602 empresas menos (-7,5%), y la industria manufacturera, que registró una reducción de 2.529 firmas (-5,3%). Los servicios inmobiliarios completaron el grupo de actividades más afectadas, con la desaparición de 1.308 empleadores (-4,9%).

Los pocos sectores en alza En sentido contrario, solo cuatro sectores mostraron crecimiento: actividades administrativas y servicios de apoyo (+2,6%), servicios de asociaciones y personales (+2%), salud humana y servicios sociales (+1%) y suministro de electricidad (+0,9%). Entre los cuatro sumaron 1.351 empresas nuevas, una cifra insuficiente frente a las 15.592 firmas perdidas en las 14 actividades que mostraron retrocesos, según el informe. El próximo dato a seguir será la evolución de agosto en la serie oficial de la SRT y su contraste con los meses siguientes para verificar si la caída se estabiliza o continúa.