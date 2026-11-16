El banco proyectó más demanda de divisas en la previa electoral y alertó por su impacto en la desinflación. También estimó inflación de 21,7% para 2027.

Morgan Stanley advirtió que la creciente dolarización de carteras antes de las elecciones presidenciales de 2027 podría complicar la baja de la inflación en Argentina. Según el banco, una mayor demanda de dólares tendría capacidad de acelerar la depreciación del peso y de interrumpir el sendero de desinflación, aun si el marco de política económica se mantuviera sin cambios.

En su informe para América Latina, la entidad señaló textualmente que “la dolarización vinculada a las elecciones podría interrumpir el progreso a través de una depreciación del peso, incluso si el marco de política económica subyacente permanece intacto”. El diagnóstico ubica al calendario electoral como el principal factor de incertidumbre para la economía argentina en los próximos años. En ese esquema, la búsqueda de cobertura en moneda dura suele intensificarse en períodos electorales y presiona sobre el tipo de cambio.

Proyecciones de precios El banco proyectó que la inflación cerrará 2027 en 21,7% interanual, por debajo del 30,8% previsto para 2026, y que en 2028 bajaría a 17,1%. Al mismo tiempo, aclaró que el proceso no sería lineal por el impacto del calendario electoral, la inercia inflacionaria y los ajustes pendientes en tarifas reguladas. También sostuvo que los avances en materia de desinflación dependerán de la continuidad de políticas fiscales y monetarias creíbles.

Reservas y financiamiento Otro eje del informe fue la capacidad del Banco Central para acumular reservas. Morgan Stanley indicó que el ingreso de divisas por exportaciones energéticas, actividad agropecuaria e inversiones no garantiza una mejora automática de las reservas disponibles, en un contexto en el que también pesan los pagos de deuda en moneda extranjera y una mayor demanda de dólares antes de los comicios. Por eso, consideró clave fortalecer las reservas de libre disponibilidad, reducir las necesidades de financiamiento en divisas y contar con apoyo de organismos multilaterales y líneas de crédito contingentes para enfrentar episodios de volatilidad.

Crecimiento y escenario adverso Pese a las advertencias sobre el frente cambiario, la entidad mantuvo una visión positiva sobre la actividad económica y señaló que la recuperación estaría impulsada principalmente por el sector energético y el agro. Además, destacó el aporte potencial de los proyectos vinculados al RIGI, especialmente en infraestructura, construcción y ampliación de inversiones de largo plazo. En paralelo, advirtió que un escenario adverso, con mayores tasas internacionales y un cambio en el rumbo económico después de las elecciones, podría derivar en más inflación, tasas más altas, estancamiento de la inversión y riesgo de recesión.

Coincidencia con JP Morgan Las advertencias de Morgan Stanley coincidieron con un diagnóstico similar de JP Morgan, que estimó que Argentina llegará a las elecciones con una inflación cercana al 2% mensual y sostuvo que un aumento de las tensiones cambiarias podría volver a acelerar los precios. Según ese banco, los riesgos para la inflación siguen sesgados al alza si la presión sobre el dólar resulta más intensa de lo previsto. El mercado, además, refleja esa expectativa: de acuerdo con estimaciones privadas, los bonos en pesos descuentan una inflación implícita cercana al 2,1% mensual para fines de 2026 y comienzos de 2027.