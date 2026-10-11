Las terminales renovaron sus planes de financiación en Argentina. Hay montos de hasta $40 millones y plazos de 12 a 36 meses, según marca y modelo.

Las terminales automotrices comenzaron octubre con nuevas herramientas de financiación para la compra de vehículos nuevos en Argentina. Los planes a tasa 0% vuelven a ocupar un lugar central en las estrategias comerciales, con propuestas para autos, SUV, utilitarios y pick ups, y plazos de uno a tres años según la marca y la modalidad elegida.

Las condiciones no son homogéneas para toda la oferta: el monto máximo depende del modelo, la cantidad de cuotas y el canal de financiación. Además, algunas propuestas son créditos con cuotas fijas, mientras que otras utilizan el sistema UVA, sigla de Unidad de Valor Adquisitivo, cuyo capital se ajusta según su evolución.

Montos y plazos Entre las alternativas difundidas para este mes, Ford ofrece el mayor monto informado, con hasta $40 millones para determinadas versiones de Ranger. Toyota, Stellantis, Honda y Renault también cuentan con programas para distintos segmentos, con diferencias en topes y plazos. En ese esquema, la comparación final exige revisar no solo la tasa, sino también los gastos asociados al crédito y al vehículo.

Toyota mantiene distintas alternativas de financiación para su gama. En el esquema a tasa 0% a 12 meses, el máximo es de $15 millones para Yaris y Yaris Cross, mientras que para el resto de los modelos asciende a $25 millones. La automotriz también incorporó una propuesta específica a 18 meses para Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross, con un monto máximo de $30 millones, y otra alternativa que combina UVA y tasa nominal anual del 0%, con financiación de hasta $30 millones en 18 meses.

Ofertas por marca Ford ofrece hasta $40 millones a tasa 0% en 18 cuotas para las versiones de Ranger equipadas con motor V6. Para las variantes con otras motorizaciones y el SUV Everest, el tope es de $30 millones en el mismo plazo. La gama Territory también tiene opciones: las versiones Titanium pueden financiar hasta $25 millones en 24 meses, mientras que la Territory híbrida HEV cuenta con ese mismo monto máximo, pero a 18 meses.

El grupo Stellantis concentra varias propuestas de financiación a través de sus marcas. Fiat ofrece hasta $24 millones a 12 meses para toda su gama y hasta $28 millones en 18 cuotas para Cronos, Pulse, Fastback y Toro; además, dispone de una línea UVA de hasta $30 millones a 36 meses. En Peugeot, la alternativa denominada Tasa Express permite financiar hasta $18 millones en 18 meses para toda la gama, y también hay créditos UVA a tasa 0% a 24 meses, con un tope de $26 millones. Citroën replica esos montos y plazos.

Más alternativas Jeep ofrece hasta $24 millones a 12 meses para todos sus modelos. Renegade, Compass y Commander pueden acceder a un máximo de $28 millones en 18 cuotas, mientras que Compass Sport tiene una opción de hasta $28 millones a 24 meses. La marca también dispone de créditos UVA a 24 meses por hasta $30 millones para toda la gama. En RAM, la comunicación comercial del grupo contempla alternativas de financiación de hasta $20 millones para sus modelos. DS Automobiles, en tanto, permite financiar hasta $26 millones a 18 meses a tasa 0% y ofrece una línea UVA de hasta $30 millones en 36 cuotas.