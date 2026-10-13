Un informe del IERAL proyecta que la provincia superará a Buenos Aires por el impulso de Vaca Muerta. El cambio dependerá de obras clave, precios internacionales y cronogramas de inversión.

Neuquén podría convertirse en la principal provincia exportadora de Argentina en 2032, según un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea. La proyección se apoya en el crecimiento de Vaca Muerta y en una serie de proyectos energéticos que ampliarían la capacidad de exportación de petróleo y gas. El estudio ubica a la provincia en un recorrido ascendente que modificaría el mapa exportador nacional dominado durante décadas por la región pampeana.

Escalada en el ranking

De acuerdo con el informe, Neuquén pasaría del cuarto puesto actual al liderazgo nacional después de superar a Córdoba en 2027, a Santa Fe en 2028 y a Buenos Aires entre 2031 y 2032. El trabajo señala que la energía ya compite en escala con la agroindustria como generadora de divisas para el país. También indica que entre 2021 y 2025 la provincia casi multiplicó por siete sus exportaciones en términos reales. En 2021 ocupaba el puesto 14 entre las provincias exportadoras, luego pasó al cuarto lugar y hace una década figuraba en el puesto 23.

Durante 2025, Buenos Aires lideró las ventas externas con USD 31.684 millones, seguida por Santa Fe con USD 16.190 millones y Córdoba con USD 10.913 millones, según el IERAL. Neuquén quedó detrás de ese podio, aunque la diferencia con Córdoba se redujo a unos USD 3.300 millones. Ese dato explica por qué la provincia aparece como la principal candidata a desplazar a las jurisdicciones tradicionales en el mediano plazo.

Obras y proyectos

Las proyecciones del IERAL se apoyan en obras y proyectos que ya están en marcha o avanzan hacia su decisión final de inversión. Entre ellos figura el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), destinado a ampliar la capacidad de exportación de petróleo desde la cuenca neuquina. También se incluyen los proyectos de licuefacción de gas impulsados por Southern Energy y el megaproyecto Argentina LNG, liderado por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. Según el estudio, la entrada en operación de Argentina LNG sería el punto de inflexión para que Neuquén alcance el primer puesto exportador del país.

Escenario condicionado

El informe aclara que se trata de un escenario base y no de un pronóstico cerrado. El resultado dependerá del crecimiento de la producción petrolera, de la puesta en marcha de VMOS, de los buques de licuefacción de Southern Energy y del cronograma de Argentina LNG. También influirá el precio internacional del petróleo y del gas, variables que pueden alterar el orden proyectado entre provincias.

En un escenario más adverso, con el barril cerca de USD 60 hacia 2035, Neuquén recién alcanzaría el liderazgo en 2032 y podría perderlo nuevamente frente a Buenos Aires desde 2034, según el trabajo. Además, el informe destaca que gran parte del petróleo y el gas neuquinos saldrá al exterior a través de Río Negro. Sin embargo, bajo la metodología de origen provincial utilizada por el INDEC, esas exportaciones seguirán computándose para Neuquén porque allí se produce el recurso.