Alfredo Aciar confirmó que el pliego saldrá este año y que la adjudicación se prevé para marzo de 2027. El proyecto se vincula al repunte minero y a nuevas inversiones en el norte sanjuanino.

El Gobierno de San Juan avanza con la licitación de la Zona Franca de Jáchal, un proyecto orientado a activar obras, servicios y empleo en el norte provincial. El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, informó que el Ministerio de Economía de la Nación aprobó el nuevo reglamento operativo. Según la planificación oficial, los pliegos se publicarían antes de fin de año y la adjudicación de la operación quedaría para marzo de 2027.

El funcionario señaló en el programa Buena Gente, de radio Mil 20, que el reglamento no se actualizaba desde la década del noventa. Esa revisión constituye uno de los pasos previos a la apertura de la licitación, que la Ley de Zona Franca exige en modalidad nacional e internacional. Aciar describió ese requisito como una instancia obligatoria para definir quién operará el predio y bajo qué condiciones.

Marco institucional Aciar sostuvo que el proyecto no requerirá tratamiento en la Cámara de Diputados provincial porque ya cuenta con el aval de la Autoridad de Aplicación nacional. De todos modos, indicó que aún resta que la comisión evaluadora local revise el pliego ya redactado y proponga eventuales ajustes en el plano provincial. Ese tramo administrativo será determinante para sostener el cronograma oficial anunciado.

Vínculo productivo El secretario relacionó el futuro polo logístico y el corredor bioceánico de la Ruta 150 con el repunte minero impulsado por el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y los cambios en la Ley de Glaciares. En ese marco, afirmó que “la principal turbina del crecimiento y el desarrollo de San Juan es la que tiene que ver con la minería y toda su cadena de valor”. También señaló que cada dólar invertido en el sector “multiplica por cuatro” la demanda de servicios, insumos y construcción.

Impacto esperado Aciar advirtió que la llegada de empresas y trabajadores exigirá inversiones urgentes en viviendas, educación e infraestructura. Ese diagnóstico fue expuesto ante cámaras industriales, de comercio y de servicios mineros, durante una diplomatura de la Universidad Nacional de San Juan. Con la aprobación del reglamento ya en marcha, el próximo hito será la publicación de los pliegos y, luego, la evaluación de ofertas para definir la concesión.