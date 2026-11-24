Este martes a las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre, el indicador que permitirá definir si la Argentina ingresó técnicamente en recesión. La publicación llega en un momento de tensión para la Casa Rosada, por el impacto político y financiero que puede tener el dato. Si el tercer trimestre vuelve a cerrar en baja frente al anterior, se consolidará el segundo período consecutivo de caída.

La referencia técnica que sigue el mercado es clara: el segundo trimestre del año terminó con una contracción del 0,6% respecto del primero. Si entre julio y septiembre la actividad también retrocede frente al trimestre previo, la recesión quedará confirmada. Ese resultado colocaría al Gobierno de Javier Milei ante un escenario económico más complejo a 11 meses de las elecciones legislativas.

Los datos del trimestre

El margen para evitar una nueva caída es acotado por el desempeño de los dos primeros meses del período. En julio, el EMAE registró una contracción interanual del 1,5% y una baja desestacionalizada del 2,8%. En agosto, la actividad volvió a caer 1,7% interanual y apenas mostró una variación desestacionalizada positiva del 0,1%. Con esos resultados, el cierre de septiembre será decisivo para definir el balance trimestral.

En el relevamiento de agosto, 11 de los 16 sectores medidos quedaron en terreno negativo. Entre los rubros más afectados estuvieron el comercio mayorista y minorista, con una baja del 3,5%; la industria manufacturera, con una caída del 3,2%; y la construcción, que retrocedió 2,5%. También se observaron descensos en la intermediación financiera (-3,8%) y en los impuestos netos de subsidios (-4,2%), según el mismo indicador oficial.

Estanflación y próximos pasos

Si el dato de esta tarde confirma una nueva baja trimestral, la economía quedará además en un cuadro de estanflación, combinación de actividad estancada o en retroceso con una inflación mensual que se mantiene en torno al 2%. Esa lectura surge de la secuencia de los últimos meses y no de una proyección aislada. En paralelo, los analistas consultados por el mercado consideran que la recesión podría ser breve y que el cuarto trimestre mostraría una mejora estadística, favorecida por la comparación con un período anterior débil. El dato oficial del EMAE de septiembre será, por lo tanto, el insumo central para medir la profundidad de la desaceleración y sus efectos sobre el cierre del año.