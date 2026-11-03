La medida regirá para quienes inicien su jubilación desde el 1° de diciembre. No modifica los haberes de jubilados ni de trámites ya iniciados.

El Gobierno nacional actualizó el índice que se usa para calcular los haberes de los trabajadores que inicien su jubilación a partir del 1° de diciembre. La medida quedó establecida en la Disposición 15/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

El cambio alcanza a quienes trabajaron en relación de dependencia y están próximos a acceder al beneficio, pero no modifica los haberes de quienes ya están jubilados ni de quienes ya iniciaron el trámite. La actualización apunta a llevar los salarios cobrados en años anteriores a valores actuales al momento de determinar el haber inicial.

La Subsecretaría fijó dos fechas de aplicación: el nuevo índice regirá para quienes dejen de trabajar desde el 30 de noviembre de 2026 o soliciten la jubilación desde el 1° de diciembre de 2026. La disposición se orienta a los casos en los que deben ponderarse ingresos de toda la vida laboral para fijar la prestación inicial.

Quienes ya cobran una jubilación no recibirán cambios por esta norma. Las prestaciones en curso de pago se actualizan mediante otros mecanismos, distintos del cálculo del haber inicial.

Para determinar una jubilación se toman los salarios percibidos durante la vida laboral y luego se los actualiza a valores presentes. La normativa vigente reemplaza la tabla anterior por una nueva referencia para cada período laboral, con el objetivo de adecuar ese cómputo al momento del trámite.

La disposición no fija un aumento uniforme ni una suma determinada. El resultado dependerá de los salarios registrados, de los períodos considerados y de la trayectoria laboral de cada persona, por lo que la sola fecha de inicio del trámite no asegura el mismo haber para todos los solicitantes. El cálculo incorpora indicadores salariales, entre ellos la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), según la metodología previsional aplicada por la autoridad de seguridad social.