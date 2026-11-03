La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes 3 de noviembre su 32° Conferencia Industrial, en un contexto de preocupación por la actividad económica y por la posibilidad de una recesión técnica. El encuentro reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y referentes sectoriales para debatir sobre competitividad y condiciones de producción. La agenda incluirá, además, discusiones sobre presión tributaria y el rol de la energía, la minería y los servicios basados en el conocimiento.

Funcionarios y gobernadores La actividad tendrá lugar en el Golden Center y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El evento comenzará a las 9, con exposiciones de Luis Caputo y luego de Jorge Macri, junto con Silvio Zurzolo, presidente de la 32° Conferencia Industrial. Uno de los primeros paneles abordará el impacto de la energía y la minería en las economías provinciales y la integración de cadenas de valor regionales.

Ejes productivos En ese panel participarán los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). La moderación estará a cargo de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). La presencia de mandatarios provinciales pone en primer plano la discusión sobre cómo se articulan industria, minería y energía en las economías regionales, un punto sensible para provincias con actividad extractiva y cadenas proveedoras asociadas.

Presión tributaria La agenda también incluirá una discusión sobre las condiciones macroeconómicas y regulatorias que requiere el sector productivo. A las 12.10, el economista Esteban Domecq, fundador y director de Invecq Consulting, expondrá sobre los desafíos de la macroeconomía y la coyuntura argentina bajo el título “Reglas claras, futuro posible: la macro y micro que necesita la industria”. Más tarde, a las 13.10, el panel “Pacto Fiscal Industrial Federal” propondrá debatir una mayor coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios para avanzar en una reducción gradual de la carga impositiva sobre la producción, simplificar el sistema y establecer reglas más previsibles para las empresas, en especial las pequeñas y medianas.

Actividad en retroceso La conferencia se desarrollará mientras el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA) reporta una caída de 0,2% mensual, sin estacionalidad, en la producción industrial de septiembre, y una contracción de 3,4% frente al mismo mes de 2025. Con esos resultados, la industria acumula una baja de 2,8% en los primeros nueve meses del año respecto del mismo período de 2025. El informe, elaborado a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector, también señala que la actividad se mantiene 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Señales sectoriales Los indicadores vinculados a la construcción mostraron un comportamiento dispar en septiembre. Las ventas de insumos relevadas por el Índice Construya cayeron 1% mensual, mientras que los despachos de cemento crecieron 14%, impulsados principalmente por entregas a granel asociadas a obras de mayor escala. Pese a esa mejora puntual, ambos indicadores siguen en terreno negativo en el acumulado del año: las ventas de insumos retrocedieron 1,5% y los despachos de cemento, 3% frente al mismo período de 2025. También permanecen más de 25% por debajo de los niveles de 2022.

En la industria metalmecánica, la producción subió 2,5% respecto de agosto, pero el avance no compensó la caída del mes anterior. En lo que va del año, el sector acumula una contracción de 5% interanual y permanece 18% por debajo de los niveles de 2022. La producción de acero cayó 4% mensual en septiembre, mientras que el aluminio primario registró una suba de 4% frente a agosto. En automotriz, la fabricación de vehículos mejoró 1% mensual, aunque se mantuvo en el nivel más bajo para ese mes de los últimos seis años; en el acumulado de 2026 cayó 17% interanual y quedó 20% por debajo de los registros de 2022.