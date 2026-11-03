Las cotizaciones del dólar mostraron diferencias entre el mercado oficial y el informal este 3 de noviembre . El valor minorista oficial se ubicó en $1.515 para la compra y $1.565 para la venta.

Este martes 3 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina mostraron diferencias entre el mercado oficial y el informal. El dólar oficial se ubicó en $1.515 para la compra y $1.565 para la venta. Esos valores son fijados por el Banco Central y se utilizan principalmente para operaciones comerciales y bancarias.

En paralelo, el dólar blue, que corresponde a operaciones informales, se cotizó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. La brecha entre ambas referencias surge de la oferta y la demanda en el mercado informal. Esa diferencia incide en decisiones de consumo, ahorro y cobertura en un contexto de seguimiento permanente sobre la evolución cambiaria.

La referencia oficial conserva relevancia porque ordena transacciones del sistema financiero y sirve como parámetro para contratos, importaciones y pagos canalizados por vías formales. En cambio, el blue funciona como una referencia paralela para quienes no acceden al mercado oficial o buscan una cotización alternativa. Por esa razón, ambas cotizaciones suelen ser observadas de manera simultánea por empresas, ahorristas y operadores.

Con esos valores, el mercado cambiario inicia la jornada con una señal de estabilidad relativa en la punta vendedora, aunque con diferencias marcadas entre los segmentos formal e informal. La evolución de este martes queda sujeta a la operatoria del día y a eventuales cambios en la demanda de divisas. La próxima referencia útil será el cierre de la jornada y la comparación con las cotizaciones de apertura.