Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobrarán desde el miércoles 11. Los haberes incluyen un aumento del 1,93% y un bono de hasta $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el calendario de pagos de noviembre por los feriados y las jornadas sin atención bancaria previstas para los primeros días del mes. El cambio alcanza a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, que empezarán a cobrar desde el miércoles 11, según la terminación del DNI.

Los beneficiarios percibirán sus haberes con el aumento del 1,93% correspondiente a la inflación de septiembre. Además, jubilados y pensionados recibirán el bono extraordinario de hasta $70.000, de acuerdo con el nivel de ingresos previsionales de cada caso.

Reprogramación por feriados El reordenamiento responde a que, en los primeros diez días de noviembre, habrá cinco jornadas sin atención presencial en los bancos. El viernes 6 se conmemora el Día del Bancario y, a eso, se suman los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV a la Argentina, previstos para los días 9, 10 y 11. La medida quedó establecida por el Decreto 1103/2026, que fijó distintas jornadas de descanso en el país.

Por ese motivo, ANSES trasladó el inicio de las acreditaciones de noviembre al miércoles 11. Las fechas varían según el tipo de prestación y la terminación del documento de cada beneficiario. Para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, el cronograma arranca con los DNI terminados en 0 el miércoles 11, continúa con los terminados en 1 el jueves 12 y sigue con los terminados en 2, 3 y 4 el viernes 13 de noviembre.

Prestaciones alcanzadas Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación por Embarazo cobrarán con la misma lógica: DNI terminado en 0, miércoles 11; terminado en 1, jueves 12; y terminado en 2, viernes 13. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán tres fechas de pago: documentos terminados en 0 y 1, miércoles 11; terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7, jueves 12; y terminados en 8 y 9, viernes 13 de noviembre.

El aumento del 1,93% se aplica de forma automática, por lo que no se requiere trámite adicional para acceder a los nuevos importes. Con esa actualización, la jubilación mínima pasa a $444.158,46 y el haber máximo llega a $2.988.765,82. El Gobierno confirmó además la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes tienen los ingresos previsionales más bajos.

Con el refuerzo incorporado, quienes cobran la jubilación mínima recibirán $514.158,46 en noviembre. La actualización también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que queda en $355.326,77, y a las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, que pasan a $310.910,92. ANSES informó que las primeras acreditaciones se harán entre el miércoles 11 y el viernes 13, según la prestación y la terminación del DNI.