La asamblea anual de la entidad ratificó por unanimidad la gestión y reeligió al directivo de McEwen Copper como presidente para el período 2026-2028

El sector explorador apoyo la continuidad del gerente general de Los Azules

En el marco de su Asamblea General Ordinaria celebrada en la provincia de San Juan, el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) resolvió ratificar a Michael Meding como presidente de la entidad para el período 2026-2028. Meding, quien encabeza la representación institucional en nombre de Andes Corporación Minera S.A. (McEwen Copper / Proyecto Los Azules), dará continuidad a la hoja de ruta estratégica trazada en su gestión previa al frente del sector explorador nacional.

Respaldo unánime y balance de gestión

El encuentro institucional comenzó con la presentación del informe de gestión correspondiente al ciclo anterior y la rendición de cuentas institucional, repasando los hitos principales, las actividades desarrolladas y el estado patrimonial de la cámara. La asamblea aprobó por unanimidad tanto el balance como la memoria de lo actuado, consolidando la confianza de las empresas socias en la conducción actual.

Posteriormente, los representantes del sector mantuvieron un debate integral sobre la coyuntura de la exploración minera en el país. Entre los ejes centrales de análisis se destacaron los desafíos en materia de competitividad y captación de inversiones de riesgo, junto con las oportunidades estratégicas que se abren para la Argentina ante la creciente demanda global de minerales.

"Una oportunidad histórica para el país"

Tras confirmarse su reelección, Meding remarcó la relevancia de la asamblea y los desafíos que afronta la actividad minera en la etapa actual.

"Asumimos este nuevo período con la responsabilidad de seguir afianzando la exploración como el motor inicial de la minería en Argentina", afirmó Meding.

El directivo subrayó además el papel clave de la transparencia y la coyuntura internacional: "Vivimos un escenario en el que el país tiene una oportunidad histórica para responder a la demanda global de minerales estratégicos y transición energética. Desde GEMERA continuaremos trabajando para generar certezas, promover mejores condiciones para las inversiones de riesgo y mantener un diálogo fluido y transparente con los gobiernos y las comunidades".

Ejes estratégicos y conformación de la nueva conducción

Para el período 2026-2028, la conducción encabezada por Meding mantendrá una agenda enfocada en fortalecer la seguridad jurídica, impulsar el desarrollo de la cadena de proveedores locales y sostener las buenas prácticas ambientales y sociales en las distintas provincias mineras del país.

Junto a la reelección de Meding —quien se desempeña como Managing Director de McEwen Copper y gerente general del proyecto Los Azules—, la asamblea ratificó en sus funciones a varios miembros del cuerpo directivo:

Presidente: Michael Meding (Andes Corporación Minera S.A. / McEwen Copper).

Secretario: Jorge Kesting (Mansfield Minera S.A.).

Tesorero: Javier Robeto (Aldebarán Argentina S.A.).

Vocal Titular: Manuel Benitez (Abraplata S.A.).

Vocales Suplentes: Iván Chávez (Primer Suplente, Pampa Exploración S.A.) y Carlos Saravia Frías (Segundo Suplente, Río de Oro S.A.).

Comisión Revisora de Cuentas: Baltasar Espeche (Titular, Hanaq Argentina S.A.) y Emilio Bastías (Suplente, Único Silver S.A.).

Fundada como una asociación civil sin fines de lucro, GEMERA agrupa a las compañías dedicadas a la prospección y exploración de recursos minerales en Argentina, con la misión de velar por la seguridad jurídica, la sustentabilidad y el desarrollo minero en todo el territorio nacional.