Mercado Pago incorporó la compra del CEDEAR del índice estadounidense S&P 500 desde su aplicación, en una nueva ampliación de su oferta de inversiones. El instrumento se vende en pesos y replica una fracción del ETF que cotiza en Wall Street y reúne a las 500 principales empresas de Estados Unidos. La novedad se da en un contexto de competencia entre bancos y fintech por retener usuarios con más servicios financieros dentro de una misma plataforma.

La billetera digital de Mercado Libre sigue sumando alternativas mientras espera la aprobación final del Banco Central para transformarse en banco. En los últimos años había comenzado a ofrecer dólar MEP, luego incorporó rendimientos diarios sobre dinero en cuenta con fondos money market y obtuvo licencia de ALyC, es decir, de agente de liquidación y compensación. Hace unos cuatro meses también desembarcó en el segmento bursátil al sumar dos fondos comunes de inversión, uno de renta fija y otro de renta variable.

Más oferta bursátil Según lo informado, el nuevo CEDEAR permite acceder a una cartera diversificada de compañías de distintos sectores de la economía estadounidense mediante un solo activo. La inversión mínima es de $1.850,6, equivalente a una unidad del instrumento, y el valor varía según la cotización diaria. La operatoria se canaliza desde la pestaña “inversiones” de la aplicación, donde figura la opción “Empresas de EE.UU. (S&P500)”.

La compañía también indicó que se trata de una inversión de “riesgo alto” por la volatilidad de la renta variable, y que el rescate o venta se acredita en un día hábil, antes de las 7 horas del día siguiente. La composición del índice está liderada por tecnología, con 33% de participación, seguida por servicios financieros con 12%, comunicaciones con 10% y consumo con 10%. Salud representa aproximadamente 9%, mientras que el 26% restante corresponde a otros rubros.

Impacto en el mercado En el mercado bursátil local, el total negociado a diario en CEDEARs ronda los $325.500 millones, una cifra que supera ampliamente los $53.000 millones diarios operados en acciones argentinas. Hoy se negocian unos 405 CEDEARs diferentes, de los cuales 60 corresponden a ETF o índices. En ese marco, la escala de usuarios de Mercado Pago podría aumentar el volumen operado en renta variable y reforzar la competencia con las ALyC más tradicionales.

El analista y economista senior de Research for Traders (RfT), Carlos Maneiro, sostuvo que “la posibilidad de comprar y vender acciones desde Mercado Pago puede acercar a la Bolsa a muchas personas que hoy usan la aplicación, pero nunca eligieron una acción para invertir”. También señaló que “la escala de la plataforma es su principal ventaja ya que si logra que una parte de esos usuarios pruebe este paso, podría sumar inversores y operaciones, sobre todo en los papeles más conocidos”. Según datos de la propia plataforma, la rentabilidad de este CEDEAR fue de 25,4% en los últimos 12 meses, mientras que en 2026 avanza 9% en dólares y en noviembre cae 1,5%.

Costos y referencia operativa El lunes, la cotización del CEDEAR en pesos del índice era de $1.850,56. Con $100.000 disponibles para invertir, se podían adquirir 54 unidades por un total de $99.930, incluyendo $595 cobrados como comisión, IVA incluido, y $11,89 en concepto de derecho de mercado. La evolución de este nuevo producto y su adopción entre usuarios de la aplicación serán variables a seguir en los próximos meses, junto con la eventual expansión de la oferta de acciones desde la plataforma.