El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este lunes los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, el indicador que estima el gasto mensual necesario para sostener la crianza de niños, niñas y adolescentes. La medición contempla tanto bienes y servicios básicos como el tiempo destinado a las tareas de cuidado. Según el informe oficial, el costo mensual osciló entre $591.320 y $754.869, de acuerdo con el tramo etario.

El desglose informado por el organismo ubicó el costo en $591.320 para menores de 1 año, $704.198 para niños de 1 a 3 años, $600.445 para niños de 4 a 5 años y $754.869 para niños y adolescentes de 6 a 12 años. La variación entre rangos responde a las diferencias en las necesidades de consumo y de cuidado que releva la metodología oficial. El dato resulta relevante para la evaluación de presupuestos familiares y para referencias judiciales, administrativas y laborales vinculadas con obligaciones de manutención.

Qué mide el indicador

La canasta de crianza integra dos componentes centrales. Por un lado, calcula el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de infantes, niños y adolescentes, entre ellos alimentación, vestimenta, educación, vivienda y traslado. Por otro, incorpora el costo del cuidado, valuado a partir del tiempo requerido para esa tarea. Para esa estimación, el INDEC toma como referencia la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Alcance del informe

La publicación oficial de este lunes actualiza una serie que permite seguir la evolución del costo de crianza mes a mes. En términos prácticos, el indicador funciona como parámetro para dimensionar el esfuerzo económico asociado al sostenimiento de menores de edad en distintos tramos de desarrollo. También ofrece un insumo técnico para interpretar reclamos, acuerdos o decisiones que requieran cuantificar gastos de manutención con base estadística. El próximo dato a seguir será la nueva actualización mensual que difunda el organismo nacional.