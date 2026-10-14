La decimoséptima edición del monitor de reputación corporativa más influyente de la región procesó más de 18.000 evaluaciones para medir la solidez institucional de las compañías más destacadas del país, con movimientos clave en el pelotón de vanguardia y una radiografía exhaustiva de cada sector productivo.

En el marco de un encuentro presencial liderado por Natalia Biados Laurson, directora de Merco en Argentina, se revelaron oficialmente los resultados de la 17ª edición de Merco Empresas Argentina 2026. El monitor reputacional de referencia en Iberoamérica examinó el desempeño de las principales organizaciones que operan en territorio argentino valiéndose de una muestra integral compuesta por 7 evaluaciones, 28 fuentes de información y 18.425 encuestas.

El balance general de este ciclo confirmó la supremacía ininterrumpida de Mercado Libre, que conservó el liderazgo nacional por séptimo año sucesivo y alcanzó la puntuación perfecta de 10.000 unidades. En paralelo, la tabla de posiciones exhibió una reconfiguración sustancial en los primeros puestos: la petrolera de mayoría estatal YPF escaló hasta la segunda colocación, relegando a la automotriz Toyota al tercer puesto del podio.

La reputación corporativa de las diez empresas líderes

El rendimiento institucional de las organizaciones que integran el Top 10 sintetiza las valoraciones directivas, el criterio de especialistas de múltiples campos y la opinión ciudadana:

El primer lugar volvió a corresponderle a Mercado Libre, que logró 10.000 puntos y ratificó su liderazgo tanto en el índice global como en la división de Retail Generalista. La firma fundada por Marcos Galperin acreditó una consideración transversal muy favorable: figuró entre las tres empresas preferidas por periodistas económicos, analistas de redes sociales y expertos gubernamentales, además de situarse tercera en Merco Digital, tercera en la efectividad de sus equipos de comunicación y décima entre las organizaciones más transparentes y éticas para el público general.

El segundo escalón fue ocupado por YPF, que cosechó 9.506 puntos y protagonizó uno de los saltos más determinantes de la edición al trepar desde el cuarto puesto registrado en 2025. La energética domina con holgura el sector de Petróleo y Gas y se erigió como la organización más reconocida por una amplia diversidad de grupos técnicos: encabezó las preferencias individuales de los analistas financieros, de los periodistas de información económica, de los sindicatos y de los referentes de Gobierno. Asimismo, fue condecorada con el mejor equipo de comunicación corporativa, se colocó quinta en el índice digital y alcanzó el sexto puesto nacional en la valoración de ética y confianza de los consumidores.

La tercera posición quedó en manos de Toyota, con 8.824 puntos. Aunque retrocedió un lugar frente a la medición previa, la automotriz japonesa revalidó su liderazgo absoluto en el segmento Automotriz. Su reputación se apoya en un sólido reconocimiento intersectorial: ocupó el segundo puesto según la prensa económica, el segundo puesto en gestión comunicacional, el tercer lugar en la consideración de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el octavo peldaño en la estima de la ciudadanía.

En el cuarto lugar se ubicó Arcor, sumando 8.710 puntos y cediendo un escalón respecto al tercer puesto obtenido en 2025. La multinacional de origen cordobés mantuvo su indiscutida corona como líder del sector de Alimentación. Su perfil institucional se apoya principalmente en una destacada relación con los actores sociales e institucionales, ocupando la segunda posición para los funcionarios de Gobierno y el tercer lugar entre los sindicatos.

La firma brasileña Natura preservó la quinta colocación con 7.974 puntos, reteniendo exactamente el mismo lugar alcanzado el año anterior y conservando la cima del sector de Droguería, Perfumería y Cosmética. Además de su liderazgo sectorial, la compañía ingresó al listado de las diez estructuras con mejor respuesta de comunicación corporativa del país.

En el sexto casillero se consolidó Banco Galicia, registrando 7.572 puntos y sosteniendo idéntica posición a la de 2025. Con este registro, la entidad financiera privada se ratificó como el banco con mejor reputación corporativa de Argentina al liderar la división Bancaria.

El séptimo peldaño lo conquistó Google, que acumuló 7.518 puntos y ascendió dos lugares tras haber ocupado el noveno escalón en la edición precedente. La multinacional tecnológica encabeza el rubro de Tecnología y goza de una fuerte legitimidad social directa, figurando tercera entre las organizaciones más confiables y éticas según la ciudadanía.

La octava casilla correspondió a Cervecería y Maltería Quilmes, que obtuvo 7.477 puntos y conservó inalterable su posición interanual. La cervecera es la número uno en el segmento de Bebidas y fue situada en el cuarto lugar entre las empresas con mejor transmisión de información corporativa de acuerdo con los periodistas económicos.

En la novena posición apareció Santander, con 7.232 puntos. A pesar de haber descendido dos escalones desde el séptimo puesto del año anterior, la compañía de servicios financieros protegió su pertenencia al Top 10 y aseguró el segundo puesto en el rubro Bancario.

Cerrando la cúspide de la tabla, Ford alcanzó la décima ubicación con 7.215 puntos. La automotriz norteamericana logró avanzar desde la undécima colocación de 2025 para instalarse entre las diez mejores del país, asegurando el segundo puesto en la industria Automotriz y exhibiendo una sólida presencia en redes al lograr el cuarto lugar en el ranking de Merco Digital.

La mirada sectorial en la economía real

Más allá de los diez primeros puestos generales, el estudio identificó a las empresas de mayor prestigio corporativo en sus respectivas áreas productivas.

En el ámbito del campo y las materias primas, Cargill comandó el sector Agropecuario, escoltada por Adecoagro y Don Mario. Por su parte, la industria Siderúrgica y Metalúrgica tuvo como máximo exponente al Grupo Techint, seguido por Aluar y Acindar. En el terreno de la Minería sobresalió Rio Tinto, en el negocio químico prevaleció Syngenta delante de BASF y Dow, y en la Industria Cementera la distinción primordial fue para Loma Negra.

En materia energética y de infraestructura, PAE / Pan American Energy encabezó el sector de Energía, secundada por Pampa Energía y Genneia. En Combustibles, el liderazgo recayó en Shell, seguida por Total, mientras que Edenor dominó en Servicios Públicos. Asimismo, Aeropuertos Argentina 2000 lideró los Servicios Aeroportuarios y Andreani encabezó el Servicio de Logística, aventajando a DHL y OCASA.

En los rubros de consumo masivo y servicios orientados a las personas, Adidas lideró la Distribución Moda frente a Nike - Southbay y Puma, al tiempo que Samsung conquistó la categoría de Electrodomésticos y Telefonía por delante de Motorola y Philips. La industria de la Salud tuvo en lo más alto a Grupo OSDE, seguido de Swiss Medical y el Hospital Italiano, mientras que el rubro Farmacéutico quedó encabezado por Bagó, con Bayer y Roche en los puestos inmediatos. En tanto, Zurich lideró en Seguros, escoltada por Sancor Seguros y La Caja; Farmacity lideró la Distribución Especializada; y Personal monopolizó la primera plaza en Telecomunicaciones.

El ecosistema digital, financiero y de entretenimiento también evidenció claros polos de confianza: Naranja X se posicionó en el primer lugar del rubro Fintech, superando a Ualá y MODO; Visa gobernó el segmento de Tarjetas de Crédito; Cocos Capital encabezó los Fondos Comunes de Inversión; y BYMA fue la referencia de Servicios Financieros. En entretenimiento en el hogar sobresalió Netflix ante Disney, en plataformas de reparto a domicilio prevaleció PedidosYa sobre Rappi, y en servicios de viajes turísticos lideró Despegar, mientras que Aerolíneas Argentinas lideró en Transporte de Viajeros por encima de LATAM Airlines y Uber. En la rama de grandes grupos económicos, Grupo Newsan fue el principal Holding, acompañado por Grupo Werthein y Corporación América.

La evaluación de los diferentes grupos de interés

La metodología de Merco distingue las prioridades divergentes que poseen los diferentes públicos consultados. En el plano económico, mientras los analistas de inversiones ponderaron con mayor vigor a YPF, Vista Energy y Rapa Nui, los periodistas económicos optaron por YPF, Toyota y Mercado Libre, al tiempo que los catedráticos universitarios de empresa priorizaron a Apple, Rapa Nui y Nike - Southbay.

En el espectro social, las organizaciones no gubernamentales premiaron la gestión de Andreani en primer término, seguida de Samsung y Toyota. Los sindicatos, en contraste, destacaron las condiciones institucionales de YPF, Sancor Seguros y Arcor. Por su parte, las asociaciones de defensa del consumidor coincidieron en privilegiar a Apple, Rapa Nui y Adidas. En las redes y plataformas de comunicación, los Social Media Managers inclinaron sus preferencias por Netflix, Adidas y Mercado Libre.

Al medir la percepción de la ciudadanía en términos de ética corporativa, responsabilidad comunitaria y confianza general, el veredicto social coronó a Adidas en el primer escalón, completando los diez primeros puestos Samsung, Google, Netflix, Nike - Southbay, YPF, Coca-Cola, Toyota, L'Oréal y Mercado Libre. En la dimensión digital, el análisis algorítmico desarrollado junto a Nethodology sobre más de 333.000 menciones destacó la huella reputacional de Netflix, Samsung, Mercado Libre, Ford e YPF.

Muestreo, fiscalización e independencia

El estudio fue elaborado técnicamente por el instituto de investigación de mercados Análisis e Investigación e integró las opiniones de 929 directivos de empresas líderes, 51 analistas financieros, 50 periodistas especializados, 50 académicos, 50 ONGs, 50 sindicatos, 60 asociaciones de consumidores, 50 autoridades de Gobierno y 49 responsables de redes sociales, complementados por 3.200 ciudadanos del módulo Merco Sociedad y 13.843 trabajadores evaluados mediante Merco Talento. A estas consultas se añadió una auditoría objetiva de benchmarking sobre 44 indicadores corporativos.

Con el propósito de asegurar la máxima fiabilidad, el cumplimiento metodológico de Merco Empresas Argentina 2026 fue auditado de forma independiente por la firma internacional KPMG. Asimismo, la organización recordó que la participación en el estudio es irrestricta y absolutamente gratuita para las compañías evaluadas, sin aceptar patrocinios comerciales ni brindar servicios de consultoría, respaldando su modelo de negocio únicamente en la venta posterior de informes diagnósticos