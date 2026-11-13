Los salarios del sector registrado aumentaron 1,9% en septiembre y empataron con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La variación mensual dejó al ingreso formal en el mismo rango que el costo de vida, aunque sin recuperar la pérdida acumulada en los meses previos. En la comparación interanual, los salarios registrados crecieron 31,2%, por debajo de la inflación de 33,4%.

En el acumulado de enero-septiembre, el incremento salarial fue de 23,8%, levemente por encima del 23,6% de inflación del período. Frente a agosto, la suba se desaceleró 0,9 puntos porcentuales, al pasar de 2,8% a 1,9%. Ese comportamiento muestra una corrección parcial del ingreso formal, pero todavía sin una recuperación plena del poder de compra.

Lectura del sector privado Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “los trabajadores registrados sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal”. En la misma línea, explicó que la caída del índice general estuvo impulsada por el empleo no registrado, cuyo ajuste negativo arrastró el promedio. Según su lectura, la ventaja interanual del índice total descansa casi por completo en el segmento informal.

El índice general de salarios del INDEC registró en septiembre una suba de 1,3%, por debajo de la inflación mensual de 1,9%, lo que implicó una pérdida de 0,6 puntos porcentuales. En la medición interanual, el indicador avanzó 34,3% y quedó por encima del IPC, mientras que en el año acumula una mejora de 26,7%. Dentro de ese universo, el salario privado registrado fue el único que igualó la inflación mensual; el salario del sector público subió 1,8% y el del sector privado no registrado cayó 0,8%.

Sector público y señales hacia adelante En el desglose del empleo estatal, el salario del sector público nacional aumentó 3,5% en el mes y 29% interanual, mientras que el público provincial subió 1,3% y 30,2% interanual. En el acumulado respecto de diciembre del año anterior, las variaciones fueron de 24,6% para el público nacional y de 24,8% para el público provincial. Amerio advirtió además que la aceleración inflacionaria de octubre, de 2,2% según su referencia, impulsada por las tarifas de gas, puede erosionar la mejora si los ajustes salariales no acompañan ese movimiento.