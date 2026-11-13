El Indec informó una suba mensual de 2,2% y un acumulado de 26,3% en diez meses. El país quedó detrás de Venezuela en el ranking regional.

La inflación de octubre fue de 2,2%, según publicó el Indec. Con ese registro, la suba de precios acumuló 26,3% en los primeros diez meses del año y llegó a un nivel interanual de alrededor de 33,1%. El dato vuelve a ubicar al índice por encima del 2% mensual y confirma que ese umbral todavía no logra perforarse de manera sostenida.

El resultado quedó por encima de lo que había previsto el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central (BCRA), que estimó una inflación mensual de 1,8%. Esa proyección fue una décima superior a la de la encuesta previa, lo que muestra que el mercado seguía esperando una desaceleración más marcada. La diferencia entre ambas mediciones vuelve a poner en foco la persistencia de aumentos de precios mayores a los anticipados.

Ranking regional En la comparación con otros países de la región, Argentina quedó segunda en la suba de precios de octubre, detrás de Venezuela. El listado difundido ubica a Venezuela con 6,2%, a Argentina con 2,2% y a Bolivia con 2,07%. Más atrás aparecen Uruguay con 0,59%, Perú con 0,56% y Chile con 0,5%.

Comparación con la región El informe también consigna a Colombia con 0,20%, a Brasil con 0,14% y a Paraguay con -0,1%. En el caso de Ecuador, el dato de inflación de octubre será difundido en los próximos días, por lo que todavía no integra el cuadro regional. La lectura del mes deja a Argentina entre los países con mayores aumentos de precios de la región y mantiene el seguimiento sobre la evolución del índice en los próximos relevamientos oficiales.