La publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a octubre de 2026 por parte del INDEC activó la actualización del Impuesto a las Ganancias para las personas jurídicas y de los valores y escalas del Impuesto sobre los Bienes Personales para personas humanas.

Según la información difundida por Tributum.News, la modificación alcanza a ejercicios fiscales y declaraciones juradas con vencimientos posteriores, en función de la norma aplicable a cada tributo. En ese esquema, la actualización impacta tanto en la carga impositiva de empresas como en los parámetros que determinan mínimos, alícuotas y deducciones para contribuyentes alcanzados por ambos gravámenes.

Ganancias para empresas

Para las personas jurídicas, la escala del impuesto queda fijada, para ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2027, en tres tramos. Hasta $ 177.747.435,48 corresponde una alícuota de 25%; entre ese monto y $ 1.777.474.354,73, una tasa de 30% con componente fijo más porcentaje sobre el excedente; y desde ese nivel en adelante, 35% con la misma estructura. La actualización surge de lo previsto en la Ley del Impuesto a las Ganancias, artículo 73, modificado por la Ley 27.630.

Deducciones y Bienes Personales

En el caso de las personas humanas, también se actualizan las deducciones de Ganancias para el período fiscal 2027. El tope para el seguro de vida pasa a $ 1.003.030,56, de acuerdo con la referencia difundida por Tributum.News. Para Bienes Personales, el período fiscal alcanzado es el año calendario 2026, con vencimiento en mayo de 2027, y el mínimo no alcanzado se ubica en $ 512.188.445,74.

Escalas y cambios normativos

En Bienes Personales, el inmueble destinado a casa habitación queda exento hasta $ 1.792.659.559,54. La escala arranca con una alícuota de 0,50% para bienes gravados hasta $ 70.111.960,93 y sube a 0,75% desde ese punto en adelante, con componente fijo más porcentaje sobre el excedente. También se elimina el último tramo del 1,00% y la referencia a contribuyentes cumplidores con escalas y alícuotas diferenciales.

Los valores definitivos, según la misma información, serán confirmados por ARCA en los próximos días. Hasta esa comunicación oficial, las cifras difundidas funcionan como referencia técnica para la liquidación de los tributos alcanzados por la actualización derivada de la inflación de octubre de 2026.