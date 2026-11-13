Análisis sintético del dinamismo comercial externo de la vitivinicultura nacional y el rol de cada provincia exportadora según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Mendoza encabeza las exportaciones de vinos y San Juan es protagonista en las de mosto

El comercio exterior vitivinícola argentino registró un repunte significativo durante octubre de 2026. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones de vino alcanzaron los 218.481 hectolitros, lo que representa un crecimiento interanual del 28,0% respecto a los 170.672 hectolitros despachados en octubre de 2025. En divisas, los envíos generaron 68,09 millones de dólares FOB (+19,3% interanual frente a USD 57,09 millones del año previo), fijando un precio promedio mensual de 3,12 dólares por litro.

En la evaluación acumulada de los primeros diez meses de 2026 (enero-octubre), el volumen exportado de vino sumó 1.691.647 hectolitros (+3,7%), mientras que la facturación acumulada ascendió a 540,38 millones de dólares FOB (+2,7%), manteniendo un valor promedio de 3,19 USD/litro. Al sumar las exportaciones de mosto concentrado (USD 111,62 millones FOB), la facturación global de la agroindustria vitivinícola argentina alcanzó los 657,96 millones de dólares FOB en los diez meses del año.

Desempeño por tipo de producto, envase y variedades

El desglose por modalidad de despacho evidencia tendencias muy positivas. En octubre de 2026, el vino fraccionado concentró el 72,9% del volumen total y el 85,3% del valor FOB, con 159.206 hectolitros (+10,9%) y 58,11 millones de dólares FOB (+7,5%), alcanzando un precio medio de 3,65 USD/litro. La botella dominó el segmento con 151.727 hectolitros (USD 56,79M FOB). Por su parte, Bag in Box registró el mayor valor unitario (5,80 USD/l por 619 hl), acompañado por envíos en Tetra Brik (6.008 hl) y Damajuana (852 hl).

A su vez, el vino a granel mostró un fuerte impulso mensual con 59.275 hectolitros (+87,8%) y 9,98 millones de dólares FOB (+214,0%), fijando un precio promedio de 1,68 USD/litro. Asimismo, los vinos espumosos aportaron 1.547 hectolitros (+11,4%) por 1,51 millones de dólares FOB (+81,9%), registrando un valor medio de 9,76 USD/litro.

Los vinos varietales abarcaron el 85,3% del volumen mensual (186.294 hl por USD 62,09M FOB). El Malbec lideró al concentrar el 69,2% de los varietales (128.916 hectolitros) y generar 39,68 millones de dólares FOB. Sus principales destinos en octubre fueron Estados Unidos (38.835 hl), Reino Unido (28.455 hl), Brasil (17.300 hl), Canadá (8.225 hl) y México (4.717 hl). Destacaron también Cabernet Sauvignon (17.653 hl), Chardonnay (11.084 hl), Torrontés Riojano (4.219 hl) y Cabernet Franc (3.755 hl).

Comportamiento del mercado del mosto concentrado

El mercado de mosto concentrado (jugo de uva) registró en octubre envíos por 8.961 toneladas métricas (-6,4%) por 11,83 millones de dólares FOB (-15,0%), situando su precio promedio en 1.320,13 USD/tonelada. A pesar de esta contracción mensual puntual, el desempeño acumulado de diez meses mantiene un sólido avance interanual: 81.355 toneladas (+18,2%) por 111,62 millones de dólares FOB (+8,1%), consolidándose como insumo regulador y fuente constante de divisas.

Análisis territorial: aporte de las provincias exportadoras

La geografía exportadora vitivinícola de Argentina combina un núcleo industrial hegemónico con polos regionales de alta especialización cualitativa. Durante octubre de 2026, ocho provincias argentinas registraron operaciones hacia mercados internacionales:

• Mendoza: Encabeza la industria al concentrar el 91,9% del volumen total de vino (200.889 hectolitros) y el 92,7% del valor FOB exportado (63,12 millones de dólares). Su oferta diversificada incluyó 145.419 hl de vino fraccionado (USD 53,59M FOB), 53.943 hl a granel (USD 8,05M FOB) y 1.528 hl de espumantes. En mosto concentrado lideró con 5.974 toneladas (USD 7,87M FOB), capturando el 67% del mercado nacional.

• San Juan: Segundo polo exportador del país. Despachó 10.007 hectolitros de vino (4,6% nacional) por 1,89 millones de dólares FOB, distribuidos entre 7.842 hl de granel y 2.165 hl de fraccionado. Su mayor fortaleza estratégica reside en el mosto concentrado, donde aportó 2.987 toneladas (33% nacional) por 3,96 millones de dólares FOB.

• Salta: Se consolida como la tercera provincia en divisas de vino al exportar 3.829 hectolitros por 1,98 millones de dólares FOB. Su producción está orientada al segmento fraccionado de alta gama (3.810 hl en botella), alcanzando un destacado precio promedio de 5,17 dólares por litro, superior al promedio nacional.

• Neuquén y La Rioja: Neuquén envió 1.883 hectolitros (USD 900.000 FOB) enfocados en varietales fraccionados y espumantes premium (USD 10,72/l). La Rioja despachó 1.367 hectolitros (USD 224.000 FOB) repartidos entre vinos varietales fraccionados (839 hl por USD 218.000 FOB) y envíos a granel (528 hl por USD 6.000 FOB).

• Río Negro, Buenos Aires y Jujuy: Río Negro destacó en fraccionados super-premium con 311 hectolitros (USD 547.000 FOB) a 17,59 USD/litro. Buenos Aires aportó 187 hectolitros (USD 253.000 FOB a 13,53 USD/l) y Jujuy registró envíos de alta montaña por 9 hectolitros (USD 29.000 FOB) a 32,22 dólares por litro.

El comportamiento del mercado exterior a octubre de 2026 ratifica la competitividad internacional del sector. La combinación del crecimiento en volumen (+28,0% mensual), la reaceleración del vino a granel, la firmeza de la botella y el liderazgo del Malbec, junto con la articulación territorial entre provincias masivas como Mendoza y San Juan y regiones de alto valor unitario como Salta, Neuquén, Río Negro y Jujuy, consolida el posicionamiento estratégico del vino argentino en el comercio global.