El alza de los remedios volvió a quedar por encima de la inflación general. El SAFyB cuestionó la medición oficial y la concentración del mercado.

Los precios de los medicamentos volvieron a superar la inflación general en septiembre y reabrieron la discusión sobre el costo de los tratamientos en Argentina. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1,9%, los remedios aumentaron un 2,4%, según los datos citados en el planteo del sector farmacéutico.

Frente a ese escenario, Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), cuestionó la evolución de los precios y la metodología utilizada para medirlos. “El porcentaje de 2,4% revelado por el INDEC podría ser mucho mayor si se midiera todos los productos exhibidos en una farmacia y no los 20 que suelen medir”, sostuvo el dirigente. Con ese planteo, puso en duda que la variación informada refleje el comportamiento del conjunto de los medicamentos disponibles en el mercado.

Brecha acumulada Los números acumulados desde junio también muestran una diferencia entre ambos indicadores. De acuerdo con los datos difundidos, mientras la inflación general sumó un 5,81% en ese período, los precios del sector farmacéutico avanzaron un 7,12%, una brecha superior a un punto porcentual. En el mismo lapso, el incremento de los medicamentos pasó del 15,1% acumulado al cierre de junio al 23,3% en septiembre.

Impacto en los hogares La evolución de los precios genera preocupación por su impacto en la economía de los hogares, especialmente entre las personas que necesitan medicamentos de manera habitual o deben sostener tratamientos para enfermedades crónicas. En esos casos, las subas pueden representar una carga adicional para los presupuestos familiares. Peretta también apuntó contra la estructura del mercado farmacéutico y cuestionó la concentración de la producción y comercialización en un número reducido de laboratorios. Según su planteo, esa situación limita la competencia y dificulta que los precios bajen.

“La producción y comercialización continúa dominada por un número reducido de laboratorios, y esto limita la competencia y dificulta la reducción de los precios que dicen promover desde el Gobierno”, afirmó. Por último, el titular del SAFyB criticó la política de desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. “Cada mes que pasa queda demostrado que la política de desregulación encarada por el ministro Sturzenegger no es liberal, fomenta monopolios y es un fracaso monumental”, concluyó.

El planteo sindical vuelve a instalar el debate sobre el acceso a los medicamentos y la evolución de sus precios. Con los datos difundidos, el sector farmacéutico cerró el trimestre con aumentos mensuales por encima del promedio general y con una diferencia acumulada que seguirá siendo un dato de seguimiento para la evolución del costo de los tratamientos.