La demanda minorista se aceleró con la suba del tipo de cambio y complicó la acumulación de reservas. El Banco Central no compró divisas en las últimas tres ruedas.

La suba del dólar de las últimas jornadas aceleró la demanda minorista de divisas y llevó a algunos bancos líderes a registrar incrementos de entre 45% y 60% en las compras por home banking respecto de los niveles habituales, entre el viernes y el miércoles. Según estimaciones de fuentes bancarias consultadas por iProfesional, esas operaciones habrían movido entre u$s350 millones y u$s400 millones por día en todo el sistema financiero. Ayer miércoles, con otra alza de la cotización, las compras del público minorista quedaron 20% por encima de los registros habituales.

El movimiento se inscribe en un comportamiento recurrente de la economía argentina: cuando el tipo de cambio sube, aumenta la dolarización de carteras. En este caso, la reacción del público coincidió con un momento de presión sobre el frente externo y con reclamos de mayor acumulación de reservas por parte del Fondo Monetario Internacional, bancos de Wall Street y economistas de la City. Esa combinación redujo el margen de acción del Banco Central en el mercado cambiario.

Reservas y mercado oficial

En ese contexto, el Banco Central no compró dólares durante tres ruedas consecutivas, según el seguimiento citado en la nota. En lo que va de noviembre, la autoridad monetaria acumuló apenas u$s344 millones, a un ritmo diario promedio de u$s22,9 millones. El artículo señala que ese registro es similar al de septiembre, cuando la misión técnica del Fondo Monetario Internacional pidió acelerar la compra de divisas, y que el proceso se había reactivado en octubre antes de volver a ralentizarse.

Precios y brecha de cotizaciones

El dólar mayorista cerró en $1.604, con una suba diaria del 0,7% y un alza acumulada del 4,6% en noviembre. En las pantallas de los bancos, el dólar minorista terminó en $1.630, con un incremento del 0,9% en la jornada y del 4,5% en el mes. En ambos casos, la suba superó la inflación prevista para noviembre, estimada en torno al 1,9%. El texto también señala que desde julio el dólar no ganaba a la inflación en una comparación mensual.

Señales oficiales y expectativas

El ministro Luis Caputo atribuyó parte de las turbulencias a la crisis financiera internacional y descartó que la suba del tipo de cambio se traslade a los precios de la economía. También consideró razonable la nueva cotización del dólar oficial, por encima de $1.600. En paralelo, en la City se multiplicaron las sospechas de intervención oficial a través de bonos, instrumentos dólar linked y mercado de futuros, una hipótesis que no fue confirmada en la nota pero que circula entre operadores.

El reporte citado de PPI indicó que hubo una mayor oferta de cobertura cambiaria oficial y que el interés abierto en futuros de dólar tuvo su mayor salto en más de un año: subió u$s405 millones en la rueda, hasta u$s5.306 millones, con un aumento acumulado de u$s2.000 millones en noviembre. Con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos y sin acceso al financiamiento voluntario en dólares en Wall Street, la acumulación de reservas aparece como una variable central para afrontar compromisos de deuda de 2027.