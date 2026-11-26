El banco de inversión atribuyó la señal a la caída de los bonos y al riesgo país por encima de 1.000 puntos. También advirtió sobre menor actividad y tensiones cambiarias.

El JP Morgan, el banco de inversión más grande del mundo, sostuvo que el mercado ve altamente probable que Javier Milei no sea reelecto en 2027. La entidad vinculó esa percepción con el precio de los bonos argentinos, que arrastran caídas prolongadas. Según el informe, el mercado asigna un 50% de probabilidad a la derrota del Presidente y esa desconfianza se refleja en el aumento del riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

“Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida”, señaló el informe. La observación del banco se centra en la sostenibilidad del programa económico y en la lectura que hacen los inversores sobre el resultado electoral. En ese marco, la duda señalada por la entidad pasa por la continuidad del ajuste, del equilibrio fiscal y del acuerdo con el FMI.

El mismo reporte indicó que el riesgo país supera actualmente los 1.000 puntos, cuando en junio se acercó a los 400. El salto fue atribuido a la incertidumbre sobre la marcha del plan económico y al resultado electoral. Además, el banco señaló que volvió a abrirse la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los segmentos blue y CCL, es decir, el contado con liquidación.

Actividad y proyecciones En su proyección para 2027, JP Morgan estimó un crecimiento de la economía de 1,8% y una inflación de 23%. Al mismo tiempo, advirtió que “la economía perdió dinamismo”. Según el informe, en septiembre la actividad económica creció 1,1% intermensual, pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por ese motivo, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso y entró en recesión técnica.

Señal cambiaria La entidad también advirtió que, aunque el techo de la banda cambiaria está 20% por encima de la cotización oficial, una suba del tipo de cambio puede afectar el proceso de desinflación. En ese punto, el banco ubicó el frente cambiario como una variable clave para la evolución de precios y para la lectura del mercado sobre el programa económico. El seguimiento de esas variables aparece como el dato central para los próximos meses, junto con la evolución del riesgo país y de los bonos soberanos.