La inflación esperada en Argentina cayó en noviembre y se ubicó en 29,7% para los próximos 12 meses, según la encuesta de expectativas de la Universidad Torcuato Di Tella. El dato revirtió el repunte observado en octubre y volvió a dejar la proyección por debajo del 30%. El informe señaló que la expectativa de este mes fue similar a la de septiembre, tras deshacer el aumento previo.

Caída generalizada

La baja no se concentró en una sola región. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la previsión retrocedió de 41,2% a 29,2%; en el Gran Buenos Aires, pasó de 37,6% a 31,8%; y en el Interior, descendió de 34% a 28,8%. La encuesta mostró así una corrección amplia en las expectativas sobre la evolución futura de los precios. Para el mercado, ese movimiento es relevante porque marca una mejora en las proyecciones, aunque todavía en niveles elevados en términos nominales.

Menor brecha por ingresos

El relevamiento también mostró una convergencia entre hogares de distinto nivel de ingresos. Entre los de menores recursos, la expectativa bajó de 38,3% a 30,2%; entre los de mayores ingresos, descendió de 34,9% a 29,5%. La diferencia entre ambos grupos se redujo de 3,4 a 0,7 puntos porcentuales. Esa menor dispersión sugiere una homogeneización de las previsiones, luego de un mes en el que la brecha había sido más amplia.

Plazo inmediato y dispersión

Cuando la consulta se enfocó en los próximos 30 días, la inflación esperada subió levemente a 3,45%, frente al 3,39% de octubre. La encuesta también midió la dispersión de las respuestas: el 25% de las estimaciones más bajas se ubicó en torno al 20%, mientras que el percentil 75 llegó al 40%. Ese rango intercuartil se mantuvo en 20 puntos porcentuales, lo que el propio informe definió como una medida de la variabilidad de las opiniones. En otras palabras, la caída del promedio anual no implicó una reducción de la dispersión entre respuestas.

El dólar y el traslado a precios

El seguimiento del tipo de cambio sigue siendo una variable central para anticipar la inflación. Durante noviembre, el dólar mayorista subió 4,5%, un avance superior al ritmo de inflación que proyectaban los analistas para ese mes. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado a partir de las proyecciones de 45 economistas, la inflación de noviembre se estimaba en 1,7%. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había subido 2,2%. Economistas citados en el texto —Fernando Baer, de Quantum; Camilo Tiscornia, de C&T Asesores; e Isaías Marini, de ONE618— coincidieron en que el traslado a precios podría ser acotado por la debilidad del consumo y por la competencia comercial.

Qué puede pasar en diciembre

Las estimaciones relevadas por iProfesional apuntaron a un impacto adicional de entre 10 y 20 puntos básicos sobre la inflación de diciembre por la suba cambiaria. Marini señaló que ese efecto sería compatible con una aceleración moderada, aunque podría alterar las previsiones del mercado. Antes del último movimiento del dólar, el REM contemplaba una inflación de 1,8% para diciembre; con el nuevo escenario, esa proyección podía acercarse al 2%. El dato a seguir en las próximas semanas será la trayectoria del tipo de cambio y su incidencia sobre los costos y precios de la economía.