Las oficinas de ANSES permanecerán cerradas el 27 de noviembre en San Juan y en el resto del país. Los pagos y los canales digitales seguirán operativos sin cambios.

La ANSES informó que este viernes 27 de noviembre no habrá atención al público en ninguna de sus oficinas del país, incluida la totalidad de las delegaciones de San Juan. La medida responde al Día del Trabajador Previsional Argentino y no habrá turnos presenciales asignados para esa jornada. La atención se retomará el lunes 30 de noviembre con los horarios habituales.

El cierre administrativo no modifica el cronograma de pagos. Según lo comunicado, la actividad bancaria funcionará con normalidad ese día, por lo que jubilados, pensionados y beneficiarios sanjuaninos con fecha de cobro el 27 de noviembre percibirán sus haberes y asignaciones sin alteraciones. Para quienes deban resolver gestiones, el organismo indicó que seguirán disponibles los canales digitales.

Trámites a distancia La página web anses.gob.ar continuará habilitada para consultas y gestiones. También seguirá operativa la aplicación Mi ANSES, que permite consultar prestaciones, fechas y lugares de cobro, descargar constancias y realizar reclamos. Para ingresar se requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dos datos de acceso que identifican al titular ante el sistema.

Además, seguirá disponible la Atención Virtual para iniciar y seguir trámites sin concurrir a una oficina. Esa vía permite sostener gestiones administrativas mientras dure el cierre presencial dispuesto para el feriado interno. En paralelo, la medida no altera la operatoria de pagos ni la información de cobro ya programada por el organismo.

Antecedente institucional El Día del Trabajador Previsional Argentino se conmemora cada 27 de noviembre en recuerdo de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, en 1943. Según el texto difundido, ese organismo fue impulsado por Juan Domingo Perón y sentó las bases del sistema previsional y de seguridad social del país. La próxima referencia operativa para los usuarios será la reapertura del lunes 30 de noviembre.