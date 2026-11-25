Casi 8 millones de personas cobran una jubilación, pensión o prestación previsional en la Argentina. En San Juan, ese universo alcanza a 83.873 beneficiarios, de acuerdo con el informe de gestión que el Gobierno nacional presentó este miércoles ante el Senado.

El reporte, a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, precisó que 7.899.802 personas perciben hoy algún tipo de prestación previsional en el país. Esa cifra es levemente inferior a la de 2025, cuando el total fue de 7.908.152, según la misma presentación oficial.

Del total actual, los beneficios contributivos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, el régimen que reúne a quienes aportaron durante su vida laboral) suman 6.251.512, equivalentes al 76,5%. El resto, 1.857.854 personas, cobra prestaciones no contributivas, entre ellas la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a quienes no completaron los aportes requeridos.

Bono previsional El dato de mayor incidencia en los ingresos es el refuerzo de hasta $70.000: según el Ministerio de Capital Humano, 4.768.749 jubilados y pensionados cobraron en octubre un haber igual o menor al mínimo y recibieron ese adicional. En noviembre, la jubilación mínima es de $444.158,46 y, con el bono, el ingreso total de ese grupo asciende a $514.158,46 por mes.

El cálculo oficial indica además que menos de 1,5 millones de jubilados cobran un haber superior al mínimo. El tope de los haberes más altos, también según la información difundida por el Gobierno, es de $2.988.765,82 en noviembre.

Antecedentes y distribución En marzo de 2025, el Gobierno eliminó la moratoria previsional, el esquema que permitía jubilarse sin completar los 30 años de aportes mediante el pago de la deuda en cuotas. Quienes no llegan a ese requisito y tienen 65 años pueden acceder a la PUAM, que paga el 80% del haber mínimo, no genera derecho a pensión por viudez y sí incluye cobertura de PAMI.

La distribución provincial del bono muestra a Buenos Aires con la mayor cantidad de beneficiarios, con 1.628.929, seguida por Córdoba (427.730), Santa Fe (335.356), la Ciudad de Buenos Aires (326.569) y Mendoza (207.193). En ese listado, San Juan figura con 83.873 beneficiarios, por encima de Río Negro (78.108) y Jujuy (75.411), entre otras jurisdicciones.

El informe también repasó la evolución de los haberes desde diciembre de 2023. La jubilación mínima pasó de $105.712,61 a $428.633,20 en septiembre de este año, con un aumento nominal del 305,5%. Según el Gobierno, y tomando una inflación acumulada de 254,2% en igual período, el haber mínimo tuvo un aumento real del 14,5%; en tanto, el haber medio de los beneficiarios del SIPA pasó de $208.250 a $874.969, con una mejora real del 18,6%.

El bono de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024. El Gobierno lo definió como un refuerzo “extraordinario, no contributivo y asistencial”, y ante la consulta de los legisladores respondió que cualquier cambio “debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional”.