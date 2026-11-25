La automotriz Ford suspenderá las operaciones de ensamblaje en su fábrica de General Pacheco durante diciembre y enero, en el marco de una extensión del receso de verano asociada a la menor demanda regional. La compañía ya había reducido su ritmo diario de producción y comunicó la medida a sus proveedores. El ajuste alcanza a la línea de la pick-up Ranger, cuyo volumen de montaje registraba un recorte del 17% desde octubre.

Desde la empresa explicaron que el parate se aprovechará para ejecutar un plan de mejoras en infraestructura, procesos logísticos, renovación de la planta de pintura y acondicionamiento de oficinas. Esa secuencia de trabajos se inscribe en una reorganización operativa más amplia, vinculada con la evolución de las ventas en la región. La compañía también anticipó que las obras proyectadas exigirán otra suspensión extendida de actividades a finales del año próximo.

Exportación y ajuste productivo

La planta de Pacheco destina el 70% de su producción a la exportación hacia mercados de América del Sur, entre ellos Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay. Ante la debilidad de la demanda en la región, la cadencia diaria de fabricación pasó de 380 a 315 vehículos. En ese contexto, el titular de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, señaló recientemente que la demanda obligó a revisar la proyección anual de 80.000 unidades a un nivel de hasta 75.000 vehículos para este año y para 2027.

Impacto sectorial

El ajuste de Ford se produce en un cuadro general de caída de la industria automotriz. La producción nacional de vehículos acumula una baja del 15,5%, equivalente a 360.444 unidades, mientras que las entregas de terminales a concesionarias en el mercado interno cayeron 23,2%. Las exportaciones del sector se mantuvieron sin variaciones en 230.865 unidades. En el mercado local, frente a una caída general del 5,7% en los patentamientos, Ford registró una suba acumulada del 2% en el año.

La extensión del receso en General Pacheco también busca adecuar los niveles de inventario de la compañía y de su red de concesionarios. Con ese objetivo, la terminal intenta ordenar la producción frente a un escenario de menor demanda y de trabajos de infraestructura que requerirán nuevas paradas más adelante. El próximo dato a seguir es la implementación de esas obras y el impacto que tendrán sobre el cronograma fabril del año próximo.