La Argentina registró en octubre un nuevo déficit en el turismo internacional. Según el último informe del INDEC, el país recibió 443.400 turistas extranjeros, mientras que 641.700 argentinos viajaron al exterior, una diferencia negativa de 198.300 turistas. El organismo precisó además que ingresaron 745.300 visitantes no residentes por todas las vías de acceso, entre turistas y excursionistas, y que salieron 1.091.500 visitantes residentes.

La evolución mensual mostró que el turismo emisivo siguió por encima del receptivo, aunque con una baja interanual de los viajes al exterior. De acuerdo con el informe oficial, los turistas residentes que viajaron fuera del país disminuyeron 11,5% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el turismo receptivo creció 13,8%. Ese comportamiento no alcanzó para revertir el saldo negativo del movimiento turístico internacional.

Principales destinos Entre los visitantes extranjeros que llegaron a la Argentina, Brasil volvió a ocupar el primer puesto con 95.900 turistas, equivalente al 21,6% del total. Detrás se ubicaron los países agrupados en Resto de América y Uruguay. En sentido inverso, Brasil también encabezó el ranking de destinos elegidos por los argentinos, con 140.300 turistas, seguido por Europa con 107.000 viajeros y Chile con 82.800.

La vía aérea El avión concentró la mayor parte del movimiento internacional. Del total de turistas extranjeros que llegaron al país, 53,9% ingresó por vía aérea, mientras que entre los argentinos que salieron al exterior la participación aérea alcanzó el 59,5%. Por esa vía ingresaron 239.100 turistas no residentes, con un crecimiento interanual del 19%, y salieron 382.100 turistas residentes, con una baja de 2,7% respecto de octubre del año anterior.

Perfil del visitante La Encuesta de Turismo Internacional indica que el principal motivo de viaje de los extranjeros fue vacaciones y ocio, opción elegida por el 62,3% de los turistas. Entre las actividades más frecuentes aparecieron la asistencia a espacios culturales, con 68,6%, y las actividades gastronómicas, con 54,8%. En materia de alojamiento, el formato más utilizado fue el hotel, elegido por el 46,9% de los visitantes, seguido por alquileres temporarios y casas de familiares o amigos.