ASAP informó que el haber medio subió 1,3% real en un año, pero sigue por debajo de noviembre de 2023. El bono de $70.000 quedó congelado y alcanza a 2,9 millones de titulares.

Las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) todavía no recuperaron el poder adquisitivo perdido desde la asunción de Javier Milei. De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el haber medio por beneficiario llegó a $912.336 en septiembre de 2026. Esa cifra implica una mejora real del 1,3% frente al mismo mes de 2025, pero acumula una caída del 12,7% respecto de noviembre de 2023.

El deterioro es más visible en los haberes mínimos. El mismo relevamiento señala que el bono mensual de $70.000, congelado desde marzo de 2024, perdió capacidad para compensar la inflación y quedó desfasado frente a la movilidad previsional. En septiembre, el haber mínimo con ese refuerzo alcanzó los $498.663. Como el adicional no se actualiza, su peso relativo dentro del ingreso total se redujo de manera sostenida.

Impacto del bono La movilidad del régimen general del SIPA aumentó un 33,8% interanual en septiembre, contra una inflación del 33,4%, según ASAP. Esa diferencia dejó una mejora real de apenas 0,4%. Sin embargo, al mirar el promedio de los últimos 12 meses, la variación fue negativa en 0,1%. Para los jubilados que cobran la mínima con bono, el resultado fue peor: la movilidad acumuló una caída interanual del 7,4% y un retroceso del 5,4% en el promedio mensual de un año.

El congelamiento del refuerzo alcanza al 47,3% de los titulares de prestaciones del SIPA, es decir, alrededor de 2,9 millones de personas. Además, el bono pasó de representar el 52% de la jubilación mínima en diciembre de 2023 al 16,3% en abril de 2026. En la misma línea, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que, con datos a octubre, la jubilación mínima con bono perdió un 4,7% de poder adquisitivo en los últimos 12 meses.

“En los últimos doce meses, la jubilación mínima con bono perdió el 4,7% de su poder adquisitivo. Su valor real actual representa un 78% del promedio anual de 2018, último año sin bonos. La falta de actualización mensual hace que pierda efectividad como política compensatoria en un contexto inflacionario”, señaló el ODSA.

Menos beneficiarios y aportantes El informe de ASAP también registró una baja en la cantidad de titulares del sistema previsional. Durante los primeros nueve meses de 2026, el SIPA perdió 21.479 beneficiarios, una caída del 0,35%. En la comparación interanual con septiembre de 2025, la retracción fue de 2.263 personas, equivalente al 0,04%. La cantidad de titulares se mantuvo prácticamente estable desde junio de 2025, después de varios años de crecimiento impulsado, entre otros factores, por la moratoria previsional que estuvo vigente hasta marzo de 2025.

Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de trabajadores que realizan aportes. Durante el primer semestre de 2026, los puestos de trabajo en relación de dependencia con aportes cayeron en 119.641 casos, un retroceso del 1,6%. También bajó el monto mensual de aportes y contribuciones por trabajador: entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la caída real llegó al 2,5%. Esa menor base contributiva incide sobre el financiamiento del sistema y ayuda a explicar la tensión entre ingresos y gasto previsional.

Financiamiento en baja La caída de los ingresos laborales tuvo su correlato en los recursos de la Seguridad Social. Sin considerar las rentas de la propiedad, esos ingresos disminuyeron un 3,2% real durante los primeros nueve meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. Dentro de ese conjunto, los aportes y contribuciones retrocedieron un 3,8%. Por el lado del gasto, las prestaciones previsionales del SIPA representaron el 69,4% de las erogaciones de la Seguridad Social y mostraron un aumento real interanual del 0,4%.

Pese a esa evolución, la función Seguridad Social acumuló un déficit financiero de $7,5 billones hasta septiembre, equivalente al 11,2% de sus gastos totales. El dato deja abierto el seguimiento sobre la capacidad del esquema previsional para recomponer haberes sin una actualización del bono y con una base de aportantes en retroceso. El próximo punto a observar será la evolución de la movilidad y del refuerzo en los meses siguientes.