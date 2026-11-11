El petróleo perdió casi una cuarta parte de su valor en once días y el Brent llegó a perforar los USD 90 por barril, aunque este miércoles volvió a ubicarse en USD 93,83. Ese movimiento no se trasladó a los surtidores argentinos, donde YPF —que controla más del 55% del mercado— mantuvo una política de moderación de precios durante los meses de suba del crudo. En ese contexto, las petroleras buscan recuperar el atraso acumulado antes de convalidar una baja en los combustibles.

La diferencia entre el mercado internacional y el doméstico queda clara en la comparación de precios. El Brent pasó de USD 117,58 el 30 de octubre a USD 89,34 el martes 10 de noviembre, una caída del 24%. En el mismo lapso, la nafta súper de YPF subió de $2.090 a $2.103, un incremento de apenas 0,62%, según los valores relevados en el sector.

Brecha entre el crudo y el surtidor

Para entender el desfasaje hay que volver al 26 de agosto, cuando el Brent cotizaba a USD 86,72 y el litro de nafta súper costaba $2.045. Más de dos meses después, el petróleo volvió a niveles similares, mientras el combustible se vende a $2.103, de acuerdo con el portal especializado Surtidores. Entre ambos extremos, el barril aumentó un 3,02% y la nafta un 2,83%.

En el tramo intermedio, sin embargo, la suba del crudo fue mucho mayor que la del combustible. Desde fines de agosto hasta el 30 de octubre, el Brent se encareció un 35,6%, mientras que la nafta avanzó apenas un 2,2%. Horacio Marín, presidente de YPF, explicó ese comportamiento con un mecanismo de compensación conocido como buffer: “Cuando el precio estaba muy alto, teníamos que aumentar mucho; pero si al otro día bajaba, teníamos que bajar. En vez de hacer esos vaivenes, lo evitamos. Y eso lo mantenemos”.

Referencia internacional y brecha de costos

El precio del barril no es el único componente del valor final de los combustibles. Las empresas toman como referencia la paridad de importación, es decir, cuánto costaría traer del exterior la misma nafta o el mismo gasoil con el tipo de cambio vigente, los fletes y otros gastos. Según estimaciones del sector, cuando el Brent rondaba los USD 101, los combustibles argentinos estaban un 17% por debajo de sus referencias internacionales: 11% en naftas y 27% en gasoil.

La baja reciente del petróleo achica esa brecha, pero no la elimina. El cuadro es más complejo en el gasoil, afectado por daños en la infraestructura de refinación durante los conflictos en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, lo que elevó su precio internacional respecto del crudo. Argentina es autosuficiente en nafta, pero todavía importa alrededor del 5% del gasoil que consume. Además, YPF y Axion cuentan con producción propia de petróleo, mientras que Shell y Puma dependen de comprar materia prima y quedan más expuestas cuando el precio de venta queda por debajo del costo de reposición.

Factores externos e impuestos pendientes

La escalada previa del Brent estuvo vinculada con la guerra entre EEUU e Irán, iniciada el 28 de febrero, y con las tensiones sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El 30 de octubre, un nuevo ataque contra un petrolero y el temor a una escalada militar llevaron el barril hasta USD 117,58. Después de las elecciones legislativas estadounidenses, las expectativas de distensión crecieron cuando Donald Trump dijo que no preveía nuevas operaciones militares contra Irán, mientras JP Morgan estimó un superávit mundial de 1,4 millones de barriles diarios en octubre y una encuesta de Reuters registró un aumento de la producción de la OPEP.

En el plano local, el Gobierno mantiene pendientes actualizaciones del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. Si se aplicara todo el ajuste acumulado, la nafta podría encarecerse entre un 9% y un 10%, y el gasoil alrededor del 4%, según estimaciones del sector. Mientras tanto, la nafta súper de YPF pasó de $1.566 en enero a $2.103 en noviembre, un alza del 34,3%; llenar un tanque de 50 litros cuesta $105.150. El gasoil, por su parte, se encareció un 41%.