El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves 12 de noviembre, a las 16, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el indicador que mide la variación mensual del costo de vida. La publicación permitirá confirmar si la inflación se mantuvo cerca del 2% mensual o si retomó una tendencia más baja. El dato oficial también servirá para actualizar las proyecciones de cierre anual y el acumulado interanual.

La trayectoria inflacionaria viene mostrando una desaceleración desde abril, aunque desde julio alternó meses de leve suba con otros de baja. En ese marco, las principales consultoras privadas estimaron para octubre un registro apenas inferior al de septiembre, con diferencias acotadas entre mediciones. El comportamiento de los precios estacionales y regulados aparece como el principal factor de presión sobre el índice general.

Estimaciones privadas El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central, proyectó una inflación de 1,8% para octubre y un cierre acumulado de 30,4% para todo el año. La Fundación Libertad y Progreso también calculó una suba de 1,8%, con una inflación acumulada de 25,9% en los primeros diez meses de 2026 y una variación interanual de 32,7%. La consultora Equilibra ubicó el alza en 1,8% y señaló que la inflación núcleo, es decir, la que excluye los precios más volátiles, bajó a 1,6%.

Presión de estacionales y regulados Según Equilibra, los productos estacionales subieron 2,7%, con una variación de 5,4% en verduras. Los precios regulados, como las tarifas, aumentaron 1,8%, impulsados por el transporte público, que subió 3,3%. C&T Asesores Económicos midió un incremento de 1,9% en octubre, también explicado por los productos de estación, y precisó que la inflación núcleo bajó levemente al 1,8%. Analytica calculó una suba de 2%, atribuida principalmente a alimentos y bebidas.

Rango de proyecciones EcoGo estimó el número más alto entre las consultoras relevadas, con una inflación de 2,1%, por la incidencia de los precios regulados, que avanzaron 3,1%, y los estacionales, que subieron 3,7%. Como referencia adicional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,9% en octubre, una décima más que en septiembre. El informe oficial del INDEC se conocerá este jueves a las 16 y quedará disponible en su sitio web con el detalle por rubros y divisiones.