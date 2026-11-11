La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó hasta el 30 de junio de 2027 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la aplicación de medidas cautelares para determinados contribuyentes. La decisión fue formalizada mediante las Resoluciones Generales 5923/2026 y 5924/2026, y alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La medida tiene impacto directo sobre la regularización de obligaciones tributarias y sobre la continuidad operativa de empresas de menor escala.

Alcance de la suspensión La Resolución General 5923/2026 extendió la suspensión de ejecuciones fiscales para tres grupos: entidades sin fines de lucro registradas ante ARCA bajo las formas jurídicas previstas por la normativa, MiPyMEs de los tramos 1 y 2 con Certificado MiPyME vigente al 29 de octubre de 2026, y pequeños contribuyentes identificados con el código 547 en el Sistema Registral. En todos los casos, el beneficio se mantendrá hasta el mismo plazo fijado por la agencia, el 30 de junio de 2027. La extensión evita, por ese período, el avance de juicios de cobro y de medidas cautelares sobre esos sujetos alcanzados.

Nuevo esquema de facilidades La Resolución General 5924/2026 modificó el régimen especial de facilidades de pago para esos mismos sectores. El cambio central es que ahora podrán incluirse obligaciones vencidas y multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive; antes, el límite era el 30 de junio de ese año. La adhesión al plan estará habilitada hasta el 30 de junio de 2027 y deberá realizarse a través del servicio web Mis Facilidades, en la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026”.

Implementación operativa Según lo dispuesto por ARCA, el sistema permitirá incorporar las nuevas obligaciones desde el 16 de noviembre de 2026. Ese punto marca el inicio efectivo de la operatoria para quienes busquen regularizar deudas dentro del esquema prorrogado. La ampliación del universo de obligaciones alcanzadas introduce una ventana adicional para contribuyentes con compromisos fiscales pendientes. El plazo de adhesión y la fecha de habilitación del sistema quedan así como las dos variables a seguir en la aplicación práctica de la norma.