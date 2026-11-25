El indicador subió 3,1% y alcanzó su mayor nivel desde septiembre de 2025. La caída siguió a los datos del Indec sobre actividad económica.

Los mercados argentinos volvieron a cerrar en terreno negativo este miércoles, con un riesgo país de 1.128 puntos básicos y bajas de hasta 8% en acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street. El indicador avanzó 3,1% frente al cierre previo y quedó en su nivel más alto desde el 17 de septiembre de 2025, cuando había llegado a 1.167 puntos.

El movimiento se produjo después de la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, elaborado por el Indec. Según ese informe, la economía acumuló dos trimestres consecutivos de caída y quedó técnicamente en recesión. En ese marco, el deterioro de los activos argentinos reflejó una mayor cautela de los inversores frente al escenario económico inmediato.

Acumulado del año Con el registro de este miércoles, el riesgo país acumuló una suba de 97,6% desde enero y de 43,3% en lo que va de noviembre. Esos datos muestran la magnitud del ajuste en la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en un período en el que el mercado siguió de cerca la evolución de la actividad y las señales de política económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la reacción de los mercados a la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. “Es por temor a que no esté Milei”, afirmó este miércoles. La declaración quedó como una lectura oficial sobre el comportamiento de los activos, sin que esa explicación haya sido verificada de manera independiente en la información difundida.

Impacto en bancos En Wall Street, las acciones argentinas operaron con bajas generalizadas y los bancos estuvieron entre los papeles más castigados. BBVA registró una caída superior al 8%, mientras que Supervielle retrocedió 3,6% y Banco Macro perdió 3%. La evolución de esos activos suele funcionar como termómetro de la percepción externa sobre la economía local y el sistema financiero.

La variable a seguir es la continuidad de la tendencia en el riesgo país y en las acciones locales, en paralelo con la lectura que el mercado haga de los próximos datos de actividad y de las definiciones políticas hacia adelante.