El índice de producción industrial minero (IPI minero) registró en agosto una suba de 8,4% frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato confirma la continuidad de una trayectoria positiva en el sector dentro de la economía. En el acumulado de enero-agosto, el indicador mostró un aumento de 7,9% respecto del mismo período de 2025.

En la comparación mensual, el IPI minero avanzó 1,9% respecto de julio, aunque ese fue un registro inferior a los de junio (2%) y enero (2,1%). El índice serie tendencia-ciclo, que busca mostrar la evolución de fondo del sector al suavizar variaciones de corto plazo, también reflejó un incremento, en este caso de 0,2% frente al mes previo. Los datos ubican a la minería entre las ramas con mejor desempeño reciente, junto con el agro y la energía.

Resultados dispares

Pese al avance general, las subclases del indicador mostraron comportamientos diferenciados. La extracción de sal fue la actividad con mayor crecimiento interanual, con una suba de 76,2%, y acumuló un alza de 96,3% en lo que va del año. En el otro extremo, la extracción de piedra caliza y yeso cayó 41,9% interanual y arrastra un retroceso de 9,3% en el acumulado. También se observaron bajas en la extracción de gas natural, metales preciosos, rocas ornamentales, arenas y arcilla, entre otras actividades.

Comportamiento por rubros

Entre los rubros con mejor desempeño también figuraron la extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras n.c.p., con una mejora de 48,4%, y la extracción de minerales de hierro y de minerales metalíferos no ferrosos n.c.p., excepto minerales de uranio y torio, con una suba de 65,7%. En tanto, la extracción de petróleo crudo avanzó 14,4% y los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural crecieron 4,6%. En sentido contrario, la extracción de metales preciosos cayó 18,3% y la extracción de arcilla y caolín retrocedió 23,1%.

El informe del INDEC deja así un panorama de expansión general con diferencias marcadas entre segmentos de la actividad. Para el seguimiento sectorial, la evolución de las subclases resulta relevante porque muestra qué segmentos sostienen el crecimiento y cuáles arrastran caídas. El próximo dato oficial permitirá verificar si la mejora de agosto se consolida en los meses siguientes o si responde a variaciones puntuales dentro del ciclo productivo.