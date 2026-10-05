La producción de autos cayó 15,6% interanual en septiembre, con 39.747 unidades fabricadas, según informó este lunes la Asociación de Fábricas Automotores (ADEFA). En paralelo, las exportaciones crecieron 6,8% y alcanzaron 28.213 vehículos, el volumen más alto del año.

Caída productiva

El informe de ADEFA detalló que el retroceso de la producción estuvo explicado sobre todo por el segmento de automóviles, que bajó 28,1%, mientras que los vehículos utilitarios cayeron 7,7%. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la producción se contrajo 16,9% frente al mismo período de 2025. El presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que el sector atraviesa “un escenario desafiante” y que continúa “un proceso de transformación, con un mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025 y una producción orientada a recuperar volumen”.

Lectura mensual

En el plano mensual, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, estimó que la serie con ajuste estacional de producción se contrajo 3% en septiembre. Según ese cálculo, el promedio del tercer trimestre quedó 9,2% por debajo del registro comparable del segundo trimestre. Esa comparación es relevante porque permite medir la evolución reciente de la actividad más allá de las variaciones estacionales.

Sector externo

La contracara del retroceso fabril fue el aumento de las exportaciones. ADEFA indicó que se enviaron 28.213 unidades al exterior, con una suba interanual de 6,8% y el mayor nivel del año. Pérez Graziano afirmó que el crecimiento externo “se destaca como el dato más alentador” y remarcó que el 71% de la producción se destinó a mercados externos. La entidad vinculó ese desempeño con la necesidad de profundizar la mejora de la competitividad y la inserción internacional del sector.

Destinos y acumulado

En lo que va del año, las terminales exportaron 203.072 unidades, equivalentes al 64,5% del total fabricado. Brasil concentró más del 60% de las ventas externas, aunque con una participación menor que la del año pasado. También se destacaron avances en los envíos a América Central, Perú, Chile y Colombia, que explicaron casi un 32% adicional. El dato a seguir en los próximos meses será si el repunte exportador logra compensar la debilidad del mercado interno y revertir la caída acumulada de la producción.