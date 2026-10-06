Adefa informó que en septiembre se fabricaron 39.747 vehículos, con una baja interanual de 15,6%. Las exportaciones subieron 6,8% y Brasil concentró 63,1% de los envíos.

La industria automotriz cerró septiembre con una caída interanual de 15,6% en la producción y una suba de 6,8% en las exportaciones, según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Las terminales instaladas en el país fabricaron 39.747 vehículos y acumularon una baja de 16,9% en los primeros nueve meses del año. El comportamiento confirma una actividad fabril todavía debilitada, aunque con una mejora en el frente externo.

Producción en retroceso En septiembre, las terminales produjeron 39.747 automóviles y vehículos comerciales livianos, frente a 47.108 unidades del mismo mes de 2025, lo que implicó una diferencia de 7.361 vehículos. En la comparación con agosto, cuando se habían fabricado 39.381 unidades, el volumen subió 0,9%. Entre enero y septiembre, la industria produjo 314.975 vehículos, contra 379.243 del mismo período de 2025, una caída acumulada de 64.268 unidades.

El retroceso fue prácticamente generalizado durante el año. En ocho de los nueve meses relevados hubo bajas interanuales, con la única excepción de marzo, que registró un crecimiento de 0,4%. Las mayores disminuciones se observaron en enero y febrero, con 30,1% en ambos casos. Luego siguieron abril, con 17,5%; mayo, con 21,5%; junio, con 13,6%; julio, con 16%; agosto, con 11,6%; y septiembre, con 15,6%. Por tipo de vehículo, en septiembre la producción de automóviles cayó 28,1% interanual, mientras que la de utilitarios aumentó 7,8%.

Exportaciones con saldo positivo El frente externo mostró una evolución distinta. En septiembre se exportaron 28.213 vehículos, 1.784 más que las 26.429 unidades despachadas en igual mes de 2025, con una mejora interanual de 6,8%. Frente a agosto, cuando se habían enviado 24.589 unidades, el incremento fue de 14,7%, equivalente a 3.624 vehículos más. Ese volumen representó el 71% de la producción del mes.

En el acumulado de enero a septiembre, las terminales exportaron 203.072 vehículos, contra 199.811 en igual período de 2025, lo que dejó una mejora de 1,6% y 3.261 unidades adicionales. En ese lapso, los despachos al exterior representaron el 64,5% de la producción nacional. Por segmentos, los automóviles exportados cayeron 22,2% en el acumulado, pero los utilitarios crecieron 15,2%, lo que sostuvo el resultado general en terreno positivo.

Brasil, principal destino Brasil concentró 128.042 vehículos, equivalentes al 63,1% de las exportaciones acumuladas hasta septiembre. Ese volumen fue 6.177 unidades menor al registrado en los primeros nueve meses de 2025. El segundo destino fue América Central, con 26.968 vehículos y una participación de 13,3%, seguido por Perú, con 16.718 unidades. También se exportaron 11.033 vehículos a Chile y 10.220 a Colombia.

Entre los mercados que aumentaron sus compras respecto del mismo período de 2025 se destacaron Perú, con 5.629 unidades adicionales; América Central, con 2.900; Colombia, con 1.725; Chile, con 758; Ecuador, con 612; y Venezuela, con 562. En sentido contrario, además de Brasil, disminuyeron los envíos a México, Uruguay y Paraguay. El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que septiembre mostró señales de recuperación mensual, especialmente en las ventas a concesionarios y las exportaciones, aunque el acumulado de los primeros nueve meses sigue reflejando un escenario desafiante.

Perspectiva para el último trimestre El sector plantea como objetivos convertir la mejora mensual en una tendencia sostenida y avanzar sobre competitividad, infraestructura, acceso a mercados y condiciones para la cadena de valor. Adefa ubicó esos ejes en una agenda que requiere participación de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. La evolución de octubre a diciembre será clave para definir si la recuperación del frente exportador logra compensar una producción que todavía se mantiene por debajo de la del año pasado.