La producción automotriz argentina cayó 14,4% interanual en octubre y totalizó 40.426 vehículos, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El dato se ubicó por debajo del registro de octubre de 2025 y también mostró una baja frente a septiembre. En el mismo mes, las exportaciones retrocedieron 1,5% respecto del mes previo y 6,2% interanual.

El informe de la entidad empresaria señaló que la baja de octubre revirtió la recuperación mensual observada en septiembre. Adefa indicó que entonces se habían producido 39.747 unidades, aunque luego una rectificación ubicó el volumen en 40.585 vehículos, base sobre la que calculó la variación mensual de octubre. Esa corrección respondió a una diferencia de 5.000 unidades en la información aportada por una empresa asociada.

En la comparación interanual, octubre quedó por debajo de las 47.204 unidades fabricadas en octubre de 2025. En los primeros diez meses de 2026, la industria acumuló 360.444 vehículos, lo que implica una caída de 15,5% frente a las 426.447 unidades del mismo período del año anterior. El retroceso anual muestra que la menor actividad no se limitó a un mes puntual, sino que se sostuvo durante buena parte del año.

Segmentos y exportaciones

El desempeño de octubre mostró comportamientos distintos entre automóviles y utilitarios. Los automóviles alcanzaron 14.377 unidades, con una suba de 2,2% frente a septiembre, pero una baja de 23,6% interanual. Los utilitarios sumaron 26.049 unidades, con descensos de 1,8% mensual y de 8,3% frente a octubre de 2025. En el acumulado de enero a octubre, los automóviles cayeron 30,4% y los utilitarios retrocedieron 4,4% respecto del mismo lapso del año pasado.

Las exportaciones totalizaron 27.793 unidades en octubre. Ese volumen representó una baja de 1,5% frente a las 28.213 unidades enviadas al exterior en septiembre y de 6,2% contra las 29.622 exportadas en octubre de 2025. Pese a ese resultado mensual, el comercio exterior cerró los primeros diez meses con 230.865 vehículos exportados, un alza de 0,6% interanual. En octubre, los envíos al exterior equivalieron al 68,8% de la producción mensual, y en el acumulado del año representaron el 64,1%.

Brasil y la agenda sectorial

Brasil siguió como principal destino de la producción argentina, con 144.709 unidades entre enero y octubre, equivalentes al 62,7% de las exportaciones totales. Esa cifra, sin embargo, implicó una baja de 13.250 vehículos frente al acumulado de 2025. Entre los mercados que más crecieron en términos absolutos se ubicaron Perú, con 7.375 unidades más; América Central, con 3.757; Chile, con 2.081; y Colombia, con 1.567.

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que los indicadores reflejan “un escenario de reacomodamiento de la actividad”, atravesado por la evolución del mercado interno, la competitividad de la producción y el comercio exterior. También afirmó que “resulta fundamental continuar trabajando en la mejora continua de la competitividad y la apertura o mejora de acceso a los mercados externos”. En ese marco, destacó la medida anunciada por el Ministerio de Economía sobre la posibilidad de compensar saldos a favor para cancelar deudas aduaneras, un mecanismo que estaba en la agenda sectorial de las empresas.